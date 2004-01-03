Всі аптеки України
Список виробниківMMEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Виробник: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Представництво «Меда Фармасьютікалз Світселенд Гмбх» в Україні
01054, Київ, вул. О. Гончара, 57Б, 6-й поверх
+380444821551
+380444821599
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Алдара крем, 5 %, саше, 250 мг, № 12; Віатріс Хелскеа Лімітед
Алдара Крем, 5 %, саше, 250 мг, № 12 Віатріс Хелскеа Лімітед
В 184 аптеках
від 1728,17 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАТІКС УЛЬТРА гель, туба, 15 г; МЕДА Фармасьютікалс
ДЕРМАТІКС УЛЬТРА Гель, туба, 15 г МЕДА Фармасьютікалс
В 320 аптеках
від 1006,47 грн
Ціни в аптеках
Дона® порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 30; Viatris
Дона® Порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 30 Viatris
В 913 аптеках
від 815,77 грн
Ціни в аптеках
Дона® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, у комплекті з розчинником ампула 1 мл, у компл. з розч. амп. 1 мл, № 6; Viatris
Дона® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, у комплекті з розчинником ампула 1 мл, у компл. з розч. амп. 1 мл, № 6 Viatris
В 663 аптеках
від 674,22 грн
Ціни в аптеках
Елідел® крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 15 г, № 1; Меда Фарма
Елідел® Крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 15 г, № 1 Меда Фарма
В 15 аптеках
від 537,83 грн
Ціни в аптеках
Елідел® крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 30 г, № 1; Меда Фарма
Елідел® Крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 30 г, № 1 Меда Фарма
В 155 аптеках
від 839,60 грн
Ціни в аптеках
Репарил®-гель Н гель, туба, 40 г, № 1; Меда Фарма
Репарил®-гель Н Гель, туба, 40 г, № 1 Меда Фарма
В 436 аптеках
від 152,31 грн
Ціни в аптеках
Тіоктацид® 600 HR таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 30; Меда Фарма
Тіоктацид® 600 HR Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 30 Меда Фарма
В 480 аптеках
від 621,33 грн
Ціни в аптеках
Тіоктацид® 600 HR таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 100; Меда Фарма
Тіоктацид® 600 HR Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 100 Меда Фарма
В 311 аптеці
від 1455,71 грн
Ціни в аптеках
Алергодил® краплі очні, 0,05 %, флакон-крапельниця, 6 мл, № 1; Меда Фарма
Алергодил® Краплі очні, 0,05 %, флакон-крапельниця, 6 мл, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Алергодил® спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1; Меда Фарма
Алергодил® Спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Делагіл таблетки, 250 мг, № 30; Viatris
Делагіл Таблетки, 250 мг, № 30 Viatris
Немає в наявності
Диміста спрей назальний, суспензія, 137 мкг/доза + 50 мкг/доза, флакон, 25 мл, № 1; Viatris
Диміста Спрей назальний, суспензія, 137 мкг/доза + 50 мкг/доза, флакон, 25 мл, № 1 Viatris
Немає в наявності
Дисфлатил краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Валеант Фармасьютікалз Світселенд
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Валеант Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
Дисфлатил краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
Дона® порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 20; Viatris
Дона® Порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 20 Viatris
Немає в наявності
Епіпен розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/0,3 мл (доза), попередньо наповнена ручка, 2 мл, № 1; Viatris
Епіпен Розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/0,3 мл (доза), попередньо наповнена ручка, 2 мл, № 1 Viatris
Немає в наявності
САУГЕЛЛА аттіва МИЛО РІДКЕ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ З ЕКСТРАКТОМ ТІМ'ЯНУ 250 мл; АТ Роттафарм
САУГЕЛЛА аттіва МИЛО РІДКЕ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ З ЕКСТРАКТОМ ТІМ'ЯНУ 250 мл АТ Роттафарм
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, Київ, вул. О. Гончара, 57Б, 6-й поверх
+380444821551
+380444821599
Знайдено: 18 препаратів
Алдара крем, 5 %, саше, 250 мг, № 12; Віатріс Хелскеа Лімітед
Алдара Крем, 5 %, саше, 250 мг, № 12 Віатріс Хелскеа Лімітед
В 184 аптеках
від 1728,17 грн
Ціни в аптеках
ДЕРМАТІКС УЛЬТРА гель, туба, 15 г; МЕДА Фармасьютікалс
ДЕРМАТІКС УЛЬТРА Гель, туба, 15 г МЕДА Фармасьютікалс
В 320 аптеках
від 1006,47 грн
Ціни в аптеках
Дона® порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 30; Viatris
Дона® Порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 30 Viatris
В 913 аптеках
від 815,77 грн
Ціни в аптеках
Дона® розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, у комплекті з розчинником ампула 1 мл, у компл. з розч. амп. 1 мл, № 6; Viatris
Дона® Розчин для ін'єкцій, ампула, 2 мл, у комплекті з розчинником ампула 1 мл, у компл. з розч. амп. 1 мл, № 6 Viatris
В 663 аптеках
від 674,22 грн
Ціни в аптеках
Елідел® крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 15 г, № 1; Меда Фарма
Елідел® Крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 15 г, № 1 Меда Фарма
В 15 аптеках
від 537,83 грн
Ціни в аптеках
Елідел® крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 30 г, № 1; Меда Фарма
Елідел® Крем для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 30 г, № 1 Меда Фарма
В 155 аптеках
від 839,60 грн
Ціни в аптеках
Репарил®-гель Н гель, туба, 40 г, № 1; Меда Фарма
Репарил®-гель Н Гель, туба, 40 г, № 1 Меда Фарма
В 436 аптеках
від 152,31 грн
Ціни в аптеках
Тіоктацид® 600 HR таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 30; Меда Фарма
Тіоктацид® 600 HR Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 30 Меда Фарма
В 480 аптеках
від 621,33 грн
Ціни в аптеках
Тіоктацид® 600 HR таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 100; Меда Фарма
Тіоктацид® 600 HR Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 100 Меда Фарма
В 311 аптеці
від 1455,71 грн
Ціни в аптеках
Алергодил® краплі очні, 0,05 %, флакон-крапельниця, 6 мл, № 1; Меда Фарма
Алергодил® Краплі очні, 0,05 %, флакон-крапельниця, 6 мл, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Алергодил® спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1; Меда Фарма
Алергодил® Спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Делагіл таблетки, 250 мг, № 30; Viatris
Делагіл Таблетки, 250 мг, № 30 Viatris
Немає в наявності
Диміста спрей назальний, суспензія, 137 мкг/доза + 50 мкг/доза, флакон, 25 мл, № 1; Viatris
Диміста Спрей назальний, суспензія, 137 мкг/доза + 50 мкг/доза, флакон, 25 мл, № 1 Viatris
Немає в наявності
Дисфлатил краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Валеант Фармасьютікалз Світселенд
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Валеант Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
Дисфлатил краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
Дона® порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 20; Viatris
Дона® Порошок для орального розчину, 1500 мг, саше, № 20 Viatris
Немає в наявності
Епіпен розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/0,3 мл (доза), попередньо наповнена ручка, 2 мл, № 1; Viatris
Епіпен Розчин для ін'єкцій, 0,3 мг/0,3 мл (доза), попередньо наповнена ручка, 2 мл, № 1 Viatris
Немає в наявності
САУГЕЛЛА аттіва МИЛО РІДКЕ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ З ЕКСТРАКТОМ ТІМ'ЯНУ 250 мл; АТ Роттафарм
САУГЕЛЛА аттіва МИЛО РІДКЕ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ З ЕКСТРАКТОМ ТІМ'ЯНУ 250 мл АТ Роттафарм
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції