Виробник: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbHПредставництво «Меда Фармасьютікалз Світселенд Гмбх» в Україні
01054, Київ, вул. О. Гончара, 57Б, 6-й поверх
+380444821551
+380444821599
від 537,83 грн
від 839,60 грн
від 621,33 грн
від 1455,71 грн
Алергодил® Спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Валеант Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
САУГЕЛЛА аттіва МИЛО РІДКЕ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ З ЕКСТРАКТОМ ТІМ'ЯНУ 250 мл АТ Роттафарм
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 537,83 грн
від 839,60 грн
від 621,33 грн
від 1455,71 грн
Алергодил® Спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, з нагвинченим розпилювачем, з нагвинченим розпилювачем, № 1 Меда Фарма
Немає в наявності
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Валеант Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
Дисфлатил Краплі для перорального застосування, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
САУГЕЛЛА аттіва МИЛО РІДКЕ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ З ЕКСТРАКТОМ ТІМ'ЯНУ 250 мл АТ Роттафарм
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції