Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X01
Набуметон
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X01
Набуметон
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Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
413,51
грн
в 636 аптеках
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Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
373,31
грн
в 600 аптеках
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Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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