Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X01

Набуметон

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A XІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X01Набуметон
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Сінметон
Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 413,51 грн
в 636 аптеках
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Сінметон
Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 373,31 грн
в 600 аптеках
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Сінметон
Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Сінметон
Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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