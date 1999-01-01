Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E

ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
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Неопакс®
Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №120
КРКА
від 4134,48 грн
в 293 аптеках
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Сутент
Сутент
Капсули 12,5 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від 11961,50 грн
в 288 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 61115,30 грн
в 287 аптеках
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Ксалкорі
Ксалкорі
Капсули 250 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 99990,00 грн
в 286 аптеках
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Неопакс®
Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №60
КРКА
від 10043,16 грн
в 286 аптеках
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Інліта
Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 95035,30 грн
в 285 аптеках
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Стівар®
Стівар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг флакон №84
Байєр
від 65278,10 грн
в 284 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 61516,00 грн
в 283 аптеках
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Офев®
Офев®
Капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від 48347,10 грн
в 283 аптеках
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Ерлотиніб-Віста
Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 7707,27 грн
в 283 аптеках
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Нексавар®
Нексавар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №112
Байєр
від 60575,60 грн
в 283 аптеках
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Кабометикс
Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
від 109054,60 грн
в 283 аптеках
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Інліта
Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 19342,70 грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 60962,80 грн
в 283 аптеках
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Тайверб
Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг флакон №70
Новартіс Фарма
від 14385,20 грн
в 283 аптеках
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Глівек®
Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від 7753,05 грн
в 14 аптеках
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Іматиніб Гріндекс
Іматиніб Гріндекс
Капсули тверді 100 мг блістер №120
Гріндекс
від 5499,80 грн
в 9 аптеках
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Тайверб
Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №70
Новартіс Фарма
від 14246,40 грн
в 7 аптеках
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Зелбораф®
Зелбораф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 240 мг блістер №56
Рош Україна
від 24713,50 грн
в 3 аптеках
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Сутент
Сутент
Капсули 25 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від 15000,00 грн
в 3 аптеках
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