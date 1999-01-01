Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E A
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E B
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E C
Інгібітори серин-треонінкінази (BRAF)
L01E D
Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E E
Інгібітори мітоген-активованої протеїнкінази (МЕК)
L01E F
Інгібітори циклін-залежних кіназ (CDK)
L01E G
Інгібітори кінази mTOR
L01E H
Інгібітори тирозинкінази рецептора 2 епідермального фактора росту людини (HER2)
L01E J
Інгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)
L01E K
Інгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (VEGFR)
L01E L
Інгібітори тирозинкінази Брутона (BTK)
L01E M
Інгібітори фосфатидилінозитол-3-кінази (Pi3K)
L01E X
Інші інгібітори протеїнкінази
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Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №120
КРКА
від
4134,48
грн
в 293 аптеках
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Сутент
Капсули 12,5 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від
11961,50
грн
в 288 аптеках
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Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
61115,30
грн
в 287 аптеках
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Ксалкорі
Капсули 250 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
99990,00
грн
в 286 аптеках
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Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №60
КРКА
від
10043,16
грн
в 286 аптеках
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Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
95035,30
грн
в 285 аптеках
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Стівар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг флакон №84
Байєр
від
65278,10
грн
в 284 аптеках
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Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
61516,00
грн
в 283 аптеках
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Офев®
Капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від
48347,10
грн
в 283 аптеках
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Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
7707,27
грн
в 283 аптеках
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Нексавар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №112
Байєр
від
60575,60
грн
в 283 аптеках
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Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
від
109054,60
грн
в 283 аптеках
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Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
19342,70
грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
60962,80
грн
в 283 аптеках
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Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг флакон №70
Новартіс Фарма
від
14385,20
грн
в 283 аптеках
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Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від
7753,05
грн
в 14 аптеках
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Іматиніб Гріндекс
Капсули тверді 100 мг блістер №120
Гріндекс
від
5499,80
грн
в 9 аптеках
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Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №70
Новартіс Фарма
від
14246,40
грн
в 7 аптеках
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Зелбораф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 240 мг блістер №56
Рош Україна
від
24713,50
грн
в 3 аптеках
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Сутент
Капсули 25 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від
15000,00
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. желат. тверд.
капс. м'які
капс. тверд.
табл.
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.5 мг
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2.5 мг
5 мг
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12.5 мг
15 мг
20 мг
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30 мг
40 мг
50 мг
60 мг
70 мг
75 мг
80 мг
90 мг
100 мг
125 мг
140 мг
150 мг
180 мг
200 мг
240 мг
250 мг
400 мг
500 мг
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Пакування
блістер
комбі-уп.
пляшка
фл.
Кількість штук в упаковці
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10
14
21
28
30
56
60
63
70
84
90
100
112
120
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Виробник
Accord Healthcare
Alvogen IPCO
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
IPSEN PHARMA
Mistral Capital Management
Novartis Pharma
Shilpa Medicare
Sky Pharma
Zentiva
Zentiva Pharma GmbH
АстраЗенека
Байєр
Гетеро Лабс
Гріндекс
КРКА
М.Біотек Лтд.
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Пфайзер Інк.
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Рош
Рош Україна
Такеда Фарма
Тева Україна
Фармак
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