Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E H

Інгібітори тирозинкінази рецептора 2 епідермального фактора росту людини (HER2)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E HІнгібітори тирозинкінази рецептора 2 епідермального фактора росту людини (HER2)
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Тайверб
Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг флакон №70
Новартіс Фарма
від 14385,20 грн
в 283 аптеках
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Тайверб
Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №70
Новартіс Фарма
від 14246,40 грн
в 7 аптеках
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Тайверб
Тайверб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг флакон №70
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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