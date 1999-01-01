Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E F
Інгібітори циклін-залежних кіназ (CDK)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E F
Інгібітори циклін-залежних кіназ (CDK)
L01E F01
Палбоцикліб
L01E F02
Рибоциклиб
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Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
61115,30
грн
в 287 аптеках
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Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
61516,00
грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
60962,80
грн
в 283 аптеках
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Ібранс
Капсули 125 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
79789,00
грн
в 1 аптеці
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Кіскалі
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №63
Новартіс Фарма
від
49848,11
грн
в 1 аптеці
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Ібранс
Капсули 75 мг блістер №21
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
75 мг
100 мг
125 мг
200 мг
Кількість штук в упаковці
21
63
Виробник
Novartis Pharma
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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