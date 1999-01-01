Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E E

Інгібітори мітоген-активованої протеїнкінази (МЕК)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E EІнгібітори мітоген-активованої протеїнкінази (МЕК)
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Котеллік®
Котеллік®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №63
Рош
Немає в наявності
Мекініст
Мекініст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг флакон №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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