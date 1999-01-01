Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E E
Інгібітори мітоген-активованої протеїнкінази (МЕК)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E E
Інгібітори мітоген-активованої протеїнкінази (МЕК)
L01E E01
Траметиніб
L01E E02
Кобіметиніб
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Котеллік®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №63
Рош
Немає в наявності
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Мекініст
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг флакон №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Дозування
0.5 мг
2 мг
20 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
30
63
Виробник
Новартіс Фарма
Рош
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