Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E B
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E B
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B01
Гефітиніб
L01E B02
Ерлотиніб
L01E B03
Афатініб
L01E B04
Осимертиніб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
7707,27
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Гефітиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
17226,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Тагріссо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
АстраЗенека
від
176318,97
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Гіотриф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Іресса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
40 мг
50 мг
80 мг
100 мг
150 мг
250 мг
Показати всі
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
АстраЗенека
Гетеро Лабс
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Рош
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню