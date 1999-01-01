Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E B

Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E BІнгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
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Ерлотиніб-Віста
Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 7707,27 грн
в 283 аптеках
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Гефітиніб-Віста
Гефітиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 17226,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Тагріссо
Тагріссо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
АстраЗенека
від 176318,97 грн
в 1 аптеці інших міст
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Гіотриф®
Гіотриф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №28
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Ерлотиніб-Віста
Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Іресса
Іресса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
Тарцева®
Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
Тарцева®
Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
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