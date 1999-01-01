Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E C
Інгібітори серин-треонінкінази (BRAF)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E C
Інгібітори серин-треонінкінази (BRAF)
L01E C01
Вемурафеніб
L01E C02
Дабрафеніб
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Зелбораф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 240 мг блістер №56
Рош Україна
від
24713,50
грн
в 3 аптеках
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Тафінлар®
Капсули тверді 75 мг флакон №120
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
75 мг
240 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
56
120
Виробник
Новартіс Фарма
Рош Україна
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