Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E C

Інгібітори серин-треонінкінази (BRAF)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E CІнгібітори серин-треонінкінази (BRAF)
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Зелбораф®
Зелбораф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 240 мг блістер №56
Рош Україна
від 24713,50 грн
в 3 аптеках
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Тафінлар®
Тафінлар®
Капсули тверді 75 мг флакон №120
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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