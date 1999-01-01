Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E L
Інгібітори тирозинкінази Брутона (BTK)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E L
Інгібітори тирозинкінази Брутона (BTK)
L01E L01
Ібрутиніб
L01E L02
Акалабрутиніб
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Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №60
АстраЗенека
від
164835,78
грн
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Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №56
АстраЗенека
Немає в наявності
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Калквенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
АстраЗенека
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
100 мг
140 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
56
60
90
Виробник
АстраЗенека
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