Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E L

Інгібітори тирозинкінази Брутона (BTK)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E LІнгібітори тирозинкінази Брутона (BTK)
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Калквенс
Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №60
АстраЗенека
від 164835,78 грн
в 1 аптеці інших міст
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Калквенс
Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №56
АстраЗенека
Немає в наявності
Калквенс
Калквенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
АстраЗенека
Немає в наявності
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