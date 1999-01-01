Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E D

Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E DІнгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
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Ксалкорі
Ксалкорі
Капсули 250 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 99990,00 грн
в 286 аптеках
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Алекенза®
Алекенза®
Капсули тверді 150 мг блістер №224
Рош Україна
Немає в наявності
Алунбриг®
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Алунбриг®
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Алунбриг®
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Ксалкорі
Ксалкорі
Капсули 200 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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