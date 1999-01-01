Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E D
Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E D
Інгібітори кінази анапластичної лімфоми (ALK)
L01E D01
Крізотіниб
L01E D03
Алектиніб
L01E D04
Бригатініб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ксалкорі
Капсули 250 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
99990,00
грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
Алекенза®
Капсули тверді 150 мг блістер №224
Рош Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Алунбриг®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 180 мг блістер №28
Такеда Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ксалкорі
Капсули 200 мг блістер №60
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
30 мг
90 мг
150 мг
180 мг
200 мг
250 мг
Показати всі
Кількість штук в упаковці
28
60
224
Виробник
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Рош Україна
Такеда Фарма
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню