Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E K

Інгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (VEGFR)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E KІнгібітори тирозинкінази рецептора фактора росту ендотелію судин (VEGFR)
Сортування: По популярності
Інліта
Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 95035,30 грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Інліта
Інліта
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №56
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 19342,70 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране