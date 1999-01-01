Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E M
Інгібітори фосфатидилінозитол-3-кінази (Pi3K)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E M
Інгібітори фосфатидилінозитол-3-кінази (Pi3K)
L01E M03
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Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №56
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Дозування
50 мг
150 мг
200 мг
Пакування
блістер
комбі-уп.
Кількість штук в упаковці
7
14
28
56
Виробник
Новартіс
Новартіс Фарма
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