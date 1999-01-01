Київ
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01

АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
Сортування: По популярності
Гідроксисечовина Медак
Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг блістер №100
Медак
від 2033,85 грн
в 441 аптеці
Знайти в аптеках
Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від 382,00 грн
в 329 аптеках
Знайти в аптеках
Хлортрианізен
Хлортрианізен
Таблетки 12 мг блістер у коробці у коробці №100
Здоров'я ФК
від 389,57 грн
в 327 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан®
Ендоксан®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
від 1638,00 грн
в 324 аптеках
Знайти в аптеках
Кселода®
Кселода®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Рош Україна
від 5719,20 грн
в 322 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від 3992,90 грн
в 321 аптеці
Знайти в аптеках
Капецитабін КРКА
Капецитабін КРКА
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
КРКА
від 2122,32 грн
в 320 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 1 г
Ендоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 1436,95 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 200 мг
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
від 2766,40 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Темодал®
Темодал®
Капсули 20 мг саше №5
MSD
від 1357,81 грн
в 308 аптеках
Знайти в аптеках
Капецитабін-Віста
Капецитабін-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
від 2540,00 грн
в 307 аптеках
Знайти в аптеках
Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 672,21 грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від 579,00 грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Капевіста
Капевіста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2824,10 грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Паклітаксел "Ебеве"
Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
від 1451,46 грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Темодал®
Темодал®
Капсули 100 мг саше №5
MSD
від 6970,37 грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Лансурф® 20 мг/8,19 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 8,19 мг блістер №20
Серв'є
від 23644,00 грн
в 298 аптеках
Знайти в аптеках
Метотрексат-Тева
Метотрексат-Тева
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
від 299,76 грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 691,40 грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
Темомедак
Темомедак
Капсули 20 мг флакон №5
Медак
від 1935,99 грн
в 295 аптеках
Знайти в аптеках
1234536

Що таке алкілуючі сполуки?

Алкілуючі сполуки — це кілька груп хіміотерапевтичних засобів (протипухлинних препаратів), що діють шляхом інгібування транскрипції ДНК у матричну РНК, та, відповідно, припинення синтезу білка.

Алкілуючі сполуки можуть бути монофункціональними (формують хімічні зв'язки винятково з атомами одного з ланцюгів ДНК), або біфункціональними (взаємодіють з атомами обох ланцюгів ДНК), у результаті чого формуються внутрішньоланцюгові та міжланцюгові ковалентні зв'язки у молекулі ДНК. Утворення внутрішньоланцюгових та міжланцюгових ковалентних зв'язків порушує структуру ДНК, внаслідок чого припиняється процес транскрипції та синтезу білка. Результатом припинення цих процесів є загибель клітини. Оскільки пухлинні клітини дуже активно розмножуються, саме на них спрямована дія алкілуючих сполук (Ralhan R., Kaur J., 2007).

Класифікація та форма випуску протипухлинних препаратів категорії «Алкілуючі сполуки» (ATC/DDD Index 2022)

Протипухлинні препарати (список)

Алкілсульфонати:

  • бусульфан;
  • треосульфан;
  • маносульфан.

Аналоги азотистого іприту:

  • бендамустин;
  • іфосфамід;
  • мелфалан;
  • мелфалану флуфенамід;
  • преднімустин;
  • трофосфамід;
  • хлорамбуцил;
  • хлорметин;
  • циклофосфамід.

Епоксиди:

  • етоглуцид.

Похідні етиленіміну:

  • карбоквон;
  • тіотепа;
  • триазиквон.

Похідні нітрозосечовини:

  • кармустин;
  • ломустин;
  • німустин;
  • ранімустин;
  • семустин;
  • стрептозоцин;
  • урамустин;
  • фотемустин.

Інші алкілуючі препарати:

  • дакарбазин;
  • мітобронітол;
  • піпоброман;
  • темозоломід.

Хіміотерапевтичні засоби (протипухлинні препарати) категорії «Алкілуючі сполуки» випускаються у різних лікарських формах:

  • твердих — таблетки (протипухлинні препарати в таблетках); таблетки, вкриті плівковою оболонкою; капсули; порошок або ліофілізат для приготування розчинів для парентерального введення;
  • рідких — розчини для парентерального введення у формі ін'єкцій або інфузій.

Як обрати препарат?

Оскільки протипухлинні препарати категорії «Алкілуючі сполуки» призначені для проведення хіміотерапії при раку, індивідуальний вибір одного або декількох лікарських засобів для конкретного хворого здійснює лікар, керуючись затвердженими міжнародними та національними настановами та стандартами із хіміотерапії.

Лікар обирає один або декілька протипухлинних препаратів, враховуючи наступне:

  • вік, стать та антропометричні характеристики пацієнта;
  • загальний стан здоров'я хворого; наявність або відсутність супутніх захворювань;
  • функцію екскреторних органів (нирок, печінки);
  • орган, у якому було виявлено пухлину;
  • стадію пухлини за класифікацією TNM, де:
    • Т — tumor (лат.), або пухлина. Позначає розміри пухлини чи ступінь ураження новоутворенням певного органу;
    • N — nodus (лат.), або вузол. Позначає рівень ураження пухлиною регіонарних лімфатичних вузлів (вузли, у які відбувається відтік лімфи від ураженого пухлиною органу);
    • M — metastasis (лат.), або метастаз (переміщення). Позначає наявність або відсутність віддалених метастазів пухлини в інші органи та системи органів;
  • гістологічний тип пухлини (тип тканини, з якої складається новоутворення);
  • ступінь диференціації пухлини;
  • динаміку пухлинного процесу та загального стану здоров'я пацієнта;
  • наявність або відсутність у хворого тих чи інших протипоказань до призначення конкретного протипухлинного препарату.

Побічні ефекти алкілуючих сполук (Khan S., 2022)

Найпоширенішими побічними ефектами груп хіміотерапевтичних засобів категорії «Алкілуючі сполуки» є:

  • нудота;
  • блювання;
  • діарея;
  • алопеція (облисіння);
  • зниження або втрата апетиту;
  • біль у суглобах, м'язах;
  • наявність виразок слизової оболонки ротової порожнини та горла;
  • відчуття сухості у роті.

Іншими рідкісними побічними ефектами є:

  • задишка;
  • запаморочення (відчуття нестійкості);
  • прискорене, нерегулярне серцебиття;
  • темний колір сечі;
  • безсоння (проблеми із засинанням та/або тривалістю сну);
  • іктеричність (пожовтіння) шкіри або очей;
  • біль у правій верхній частині живота;
  • кропив'янка;
  • висипання на шкірі;
  • підвищене потовиділення;
  • сплутаність свідомості;
  • порушення зору;
  • зменшення діурезу.

Протипоказання до призначення протипухлинних препаратів категорії «Алкілуючі сполуки»

Протипоказання до призначення конкретного представника групи протипухлинних препаратів, що входять до категорії «Алкілуючі сполуки», дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

ГоловнаКошикОбране