Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E X

Інші інгібітори протеїнкінази

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E XІнші інгібітори протеїнкінази
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Сутент
Сутент
Капсули 12,5 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від 11961,50 грн
в 288 аптеках
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Стівар®
Стівар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг флакон №84
Байєр
від 65278,10 грн
в 284 аптеках
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Нексавар®
Нексавар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №112
Байєр
від 60575,60 грн
в 283 аптеках
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Кабометикс
Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
від 109054,60 грн
в 283 аптеках
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Офев®
Офев®
Капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від 48347,10 грн
в 283 аптеках
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Сутент
Сутент
Капсули 25 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від 15000,00 грн
в 3 аптеках
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Пазопаніб-Віста
Пазопаніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 15331,86 грн
в 2 аптеках інших міст
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Варгатеф®
Варгатеф®
Капсули м'які 100 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вісутін
Вісутін
Капсули тверді 12,5 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Вотрієнт™
Вотрієнт™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Кабометикс
Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
Немає в наявності
Вісутін
Вісутін
Капсули тверді 50 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Сутент
Сутент
Капсули 50 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Варгатеф®
Варгатеф®
Капсули м'які 150 мг блістер №10
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вісутін
Вісутін
Капсули тверді 25 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Вотрієнт™
Вотрієнт™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг флакон №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Варгатеф®
Варгатеф®
Капсули м'які 100 мг блістер №120
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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