Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E X
Інші інгібітори протеїнкінази
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E X
Інші інгібітори протеїнкінази
L01E X01
Сунітиніб
L01E X02
Сорафеніб
L01E X03
Пазопаніб
L01E X05
Регорафеніб
L01E X07
Кабозантиніб
L01E X09
Нінтеданіб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Сутент
Капсули 12,5 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від
11961,50
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Стівар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг флакон №84
Байєр
від
65278,10
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Нексавар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №112
Байєр
від
60575,60
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
від
109054,60
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Офев®
Капсули м'які 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від
48347,10
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Сутент
Капсули 25 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
від
15000,00
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Пазопаніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
15331,86
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Варгатеф®
Капсули м'які 100 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вісутін
Капсули тверді 12,5 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вотрієнт™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кабометикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг пляшка №30
IPSEN PHARMA
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вісутін
Капсули тверді 50 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сутент
Капсули 50 мг блістер №28
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Варгатеф®
Капсули м'які 150 мг блістер №10
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вісутін
Капсули тверді 25 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вотрієнт™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг флакон №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Варгатеф®
Капсули м'які 100 мг блістер №120
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
капс.
капс. желат. тверд.
капс. м'які
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
12.5 мг
25 мг
40 мг
50 мг
60 мг
100 мг
150 мг
200 мг
400 мг
Показати всі
Пакування
блістер
пляшка
фл.
Кількість штук в упаковці
10
28
30
60
84
112
120
Показати всі
Виробник
Boehringer Ingelheim
IPSEN PHARMA
Mistral Capital Management
Zentiva
Байєр
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Пфайзер Інк.
Тева Україна
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню