Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E A

Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E AІнгібітори тирозинкінази BCR-ABL
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Неопакс®
Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №120
КРКА
від 4134,48 грн
в 293 аптеках
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Неопакс®
Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №60
КРКА
від 10043,16 грн
в 286 аптеках
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Глівек®
Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від 7753,05 грн
в 14 аптеках
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Іматиніб Гріндекс
Іматиніб Гріндекс
Капсули тверді 100 мг блістер №120
Гріндекс
від 5499,80 грн
в 9 аптеках
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Іматініб-Віста
Іматініб-Віста
Капсули 100 мг блістер №120
Буст Фарма
від 5364,63 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бозуліф
Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Глівек®
Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Дазатиніб-Віста
Дазатиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 70 мг флакон №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Іматеро®
Іматеро®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бозуліф
Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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