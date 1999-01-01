Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E A
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E A
Інгібітори тирозинкінази BCR-ABL
L01E A01
Іматиніб
L01E A02
Дазатиніб
L01E A04
Босутіниб
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Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №120
КРКА
від
4134,48
грн
в 293 аптеках
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Неопакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №60
КРКА
від
10043,16
грн
в 286 аптеках
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Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Новартіс Фарма
від
7753,05
грн
в 14 аптеках
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Іматиніб Гріндекс
Капсули тверді 100 мг блістер №120
Гріндекс
від
5499,80
грн
в 9 аптеках
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Іматініб-Віста
Капсули 100 мг блістер №120
Буст Фарма
від
5364,63
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Глівек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Дазатиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 70 мг флакон №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Іматеро®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Бозуліф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг
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100 мг
400 мг
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Shilpa Medicare
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Гетеро Лабс
Гріндекс
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Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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