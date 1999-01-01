Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E J

Інгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E JІнгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)
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Джакаві
Джакаві
Таблетки 15 мг блістер №56
Новартіс Фарма
від 44874,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Джакаві
Джакаві
Таблетки 5 мг блістер №56
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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