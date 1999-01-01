Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E J
Інгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E J
Інгібітори Янус-асоційованої кінази (JAK)
L01E J01
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Джакаві
Таблетки 15 мг блістер №56
Новартіс Фарма
від
44874,40
грн
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Джакаві
Таблетки 5 мг блістер №56
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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