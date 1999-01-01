Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E G
Інгібітори кінази mTOR
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E G
Інгібітори кінази mTOR
L01E G02
Еверолімус
Сортування:
По популярності
Фільтр
Еверолімус-Віста
Таблетки 5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
20222,64
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Еверолімус-Віста
Таблетки 10 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
39712,80
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Еверолімус таблетки 5 мг
Таблетки 5 мг блістер №28
Sky Pharma
від
9944,75
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Афінітор
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Афінітор
Таблетки 5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Афінітор
Таблетки 10 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Еверолімус таблетки 10 мг
Таблетки 10 мг блістер №28
Sky Pharma
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Еверолімус таблетки 2,5 мг
Таблетки 2,5 мг блістер №28
Sky Pharma
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Еверолімус-Віста
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
2.5 мг
5 мг
10 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Sky Pharma
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню