Київ
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E G

Інгібітори кінази mTOR

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E GІнгібітори кінази mTOR
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Еверолімус-Віста
Еверолімус-Віста
Таблетки 5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 20222,64 грн
в 2 аптеках інших міст
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Еверолімус-Віста
Еверолімус-Віста
Таблетки 10 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 39712,80 грн
в 2 аптеках інших міст
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Еверолімус таблетки 5 мг
Еверолімус таблетки 5 мг
Таблетки 5 мг блістер №28
Sky Pharma
від 9944,75 грн
в 1 аптеці інших міст
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Афінітор
Афінітор
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Афінітор
Афінітор
Таблетки 5 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Афінітор
Афінітор
Таблетки 10 мг блістер №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Еверолімус таблетки 10 мг
Еверолімус таблетки 10 мг
Таблетки 10 мг блістер №28
Sky Pharma
Немає в наявності
Еверолімус таблетки 2,5 мг
Еверолімус таблетки 2,5 мг
Таблетки 2,5 мг блістер №28
Sky Pharma
Немає в наявності
Еверолімус-Віста
Еверолімус-Віста
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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