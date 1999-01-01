Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F
Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A F01
Зидовудин
J05A F02
Диданозин
J05A F05
Ламівудин
J05A F07
Тенофовір дізопроксил
J05A F10
Ентекавір
J05A F11
Тельбівудин
J05A F13
Тенофовір алафенамід
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Тенохоп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
1426,70
грн
в 301 аптеці
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Віреад®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Дельта Медікел
від
1828,00
грн
в 135 аптеках
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Тафнат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №30
Натко Фарма
від
1895,00
грн
в 3 аптеках
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Ламівудин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контейнер №60
Лекхім
від
192,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 125 мг контейнер в пачці №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 200 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Ламівір
Розчин оральний 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Ламівір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг контейнер №60
Ципла
Немає в наявності
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Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Ентекавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
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Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 250 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Низонадид
Капсули кишково-розчинні 400 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. кишково-розч.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/інф. в/в
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табл. в/плівк. обол.
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Виробник
Cipla
Delta Medical Promotions AG
GlaxoSmithKline Export
Hetero Labs
Mylan Lab.
Novartis Pharma
ViiV Healthcare
Гетеро Драгс
Гетеро Лабс
Гетеро Лабс Лімітед
Маклеодс Фармасьютикалс
Медицинский центр М.Т.К.
Натко Фарма
Технолог
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