Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A F

Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A FНуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
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Тенохоп
Тенохоп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 1426,70 грн
в 301 аптеці
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Віреад®
Віреад®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг флакон №30
Дельта Медікел
від 1828,00 грн
в 135 аптеках
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Тафнат
Тафнат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №30
Натко Фарма
від 1895,00 грн
в 3 аптеках
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Ламівудин
Ламівудин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контейнер №60
Лекхім
від 192,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 125 мг контейнер в пачці №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 200 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Ламівір
Ламівір
Розчин оральний 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Ламівір
Ламівір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг контейнер №60
Ципла
Немає в наявності
Епівір™
Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Ентекавір
Ентекавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг контейнер №30
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
Епівір™
Епівір™
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг №60
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 250 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Низонадид
Низонадид
Капсули кишково-розчинні 400 мг контейнер №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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