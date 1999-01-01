Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A C

Циклічні аміни

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A CЦиклічні аміни
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Римантадин-Дарниця
Римантадин-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 122,38 грн
в 844 аптеках
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Ремантадин-КР
Ремантадин-КР
Таблетки 0,05 г блістер №20
Червона зірка
від 93,85 грн
в 641 аптеці
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Ремавір
Ремавір
Капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
від 609,60 грн
в 4 аптеках
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Ремавір
Ремавір
Таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
від 188,80 грн
в 3 аптеках
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Ремавір
Ремавір
Капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
від 216,60 грн
в 1 аптеці
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