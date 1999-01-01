Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A C
Циклічні аміни
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A C
Циклічні аміни
J05A C02
Римантадин
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Римантадин-Дарниця
Таблетки 50 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
122,38
грн
в 844 аптеках
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Ремантадин-КР
Таблетки 0,05 г блістер №20
Червона зірка
від
93,85
грн
в 641 аптеці
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Ремавір
Капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
від
609,60
грн
в 4 аптеках
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Ремавір
Таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
від
188,80
грн
в 3 аптеках
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Ремавір
Капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
від
216,60
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
капс.
табл.
Дозування
0.05 г
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
20
30
Виробник
Дарниця ФФ
Олайнфарм
Червона зірка
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