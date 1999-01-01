Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A P
Противірусні препарати для лікування ВГС
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A P
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P01
Рибавірін
J05A P07
Даклатасвір
J05A P08
Софосбувір
J05A P51
Софосбувір та ледіпасвір
J05A P55
Софосбувір та велпатасвір
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Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №60
Астрафарм
від
512,41
грн
в 50 аптеках
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Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №30
Астрафарм
від
389,20
грн
в 5 аптеках
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Велпанат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон №28
Натко Фарма
від
8930,00
грн
в 2 аптеках
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Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №60
Фармекс Груп
Немає в наявності
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Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №140
Фармасайнс
Немає в наявності
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Вірсо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №28
Страйдс Шасун Лімітед
Немає в наявності
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Ледвир
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 90 мг флакон №28
Viatris
Немає в наявності
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Лівел®
Капсули 200 мг блістер №50
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
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МАЙХЕП ALL™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон у картонній упаковці №28
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №30
Фармекс Груп
Немає в наявності
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Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №140
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Віроріб®
Капсули 200 мг блістер №100
Гледфарм
Немає в наявності
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Вірдак 60
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Дозування
60 мг
200 мг
400 мг
400 мг + 90 мг
400 мг + 100 мг
Пакування
блістер
контейнер
фл.
Кількість штук в упаковці
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28
30
40
42
50
60
100
140
168
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Виробник
Gilead Sciences
Hetero Labs
Mylan Lab.
Roche
Schering-Plough Central East
Strides Shasun Limited
Viatris
Айяфарма
Астрафарм
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гетеро Лабс
Кусум
Натко Фарма
Фарма Старт
Фармасайнс
Фармекс Групп
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