Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A P

Противірусні препарати для лікування ВГС

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A PПротивірусні препарати для лікування ВГС
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Рибавірин-Астрафарм
Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №60
Астрафарм
від 512,41 грн
в 50 аптеках
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Рибавірин-Астрафарм
Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №30
Астрафарм
від 389,20 грн
в 5 аптеках
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Велпанат
Велпанат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон №28
Натко Фарма
від 8930,00 грн
в 2 аптеках
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Максвірин®
Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №60
Фармекс Груп
Немає в наявності
Гепавірин
Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №140
Фармасайнс
Немає в наявності
Вірсо
Вірсо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №28
Страйдс Шасун Лімітед
Немає в наявності
Ледвир
Ледвир
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 90 мг флакон №28
Viatris
Немає в наявності
Лівел®
Лівел®
Капсули 200 мг блістер №50
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
МАЙХЕП ALL™
МАЙХЕП ALL™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон у картонній упаковці №28
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Максвірин®
Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №30
Фармекс Груп
Немає в наявності
Гепавірин
Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Ребетол®
Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №140
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Ребетол®
Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Віроріб®
Віроріб®
Капсули 200 мг блістер №100
Гледфарм
Немає в наявності
Вірдак 60
Вірдак 60
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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