Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A G
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A G
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
J05A G01
Невірапін
J05A G03
Ефавіренз
J05A G04
Етравірин
J05A G05
Рілпівирин
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Едюрант®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №30
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Естіва 600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Ефервен
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
САН
Немає в наявності
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Еффахоп 600
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Інтеленс®
Таблетки 100 мг флакон №120
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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Невівір
Таблетки 200 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Невімун
Суспензія оральна 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Невімун
Таблетки 200 мг №60
Ципла
Немає в наявності
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Форма випуску
сусп. д/внутр. заст.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
25 мг
50 мг/5 мл
100 мг
200 мг
600 мг
Пакування
контейнер
фл.
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. 240 мл
Кількість штук в упаковці
1
30
60
120
Виробник
Boehringer Ingelheim
Cipla
Hetero Labs
Johnson & Johnson
Macleods Pharmaceuticals Ltd
SUN
Джонсон и Джонсон Украина
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