Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A G

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A GНенуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
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Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 20 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вірамун®
Вірамун®
Суспензія для внутрішнього застосування 50 мг/5 мл флакон 240 мл з дозуючим шприцом №1
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Едюрант®
Едюрант®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг флакон №30
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Естіва 600
Естіва 600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Ефервен
Ефервен
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
САН
Немає в наявності
Еффахоп 600
Еффахоп 600
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Інтеленс®
Інтеленс®
Таблетки 100 мг флакон №120
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Невівір
Невівір
Таблетки 200 мг контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Невімун
Невімун
Суспензія оральна 50 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Невімун
Невімун
Таблетки 200 мг №60
Ципла
Немає в наявності
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