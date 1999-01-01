Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B
Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
J05A B01
Ацикловір
J05A B06
Ганцикловір
J05A B09
Фамцикловір
J05A B11
Валацикловір
J05A B14
Валганцикловір
J05A B16
Ремдесивір
J05A B18
Молнупіравір
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Герпевір®
Таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
86,90
грн
в 928 аптеках
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Герпевір®
Таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
84,83
грн
в 928 аптеках
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Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
Фармак
від
893,18
грн
в 903 аптеках
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Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
979,90
грн
в 875 аптеках
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Ацикловір 400 Стада®
Таблетки 400 мг блістер №35
Стада
від
412,55
грн
в 819 аптеках
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Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
347,01
грн
в 819 аптеках
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Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Фармак
від
275,61
грн
в 762 аптеках
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Зовіракс
Таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
235,54
грн
в 754 аптеках
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Ацикловір 800 Стада®
Таблетки 800 мг блістер №35
Стада
від
597,80
грн
в 690 аптеках
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Ацикловір-Фармак
Таблетки 200 мг №20
Фармак
від
98,56
грн
в 656 аптеках
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Ліпстер®
Таблетки 400 мг блістер №20
Фармак
від
196,72
грн
в 644 аптеках
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Ацикловір 200 Стада®
Таблетки 200 мг блістер №25
Стада
від
176,24
грн
в 573 аптеках
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Ліпстер®
Таблетки 200 мг блістер №20
Фармак
від
121,00
грн
в 541 аптеці
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Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від
883,74
грн
в 530 аптеках
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Ацикловір-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від
104,34
грн
в 502 аптеках
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Ацикловір-Астрафарм
Таблетки 200 мг блістер №20
Астрафарм
від
87,83
грн
в 500 аптеках
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Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від
194,90
грн
в 480 аптеках
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Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №50
Корпорація Артеріум
від
649,40
грн
в 450 аптеках
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Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від
556,91
грн
в 445 аптеках
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Віракса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Фармак
від
885,81
грн
в 434 аптеках
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Виробник
American Norton Corporation
Atnas Pharma UK Lіmіted
M. Biotech Ltd.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Organosyn Life Sciences
Sandoz
Астрафарм
Гетеро Лабс
Глаксо Веллком
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дарниця ФФ
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Медокемі Лтд
Панацея Біотек
Польфарма
Рош Україна
Стада
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
Фитофарм
Чеплафарм Арцнайміттель
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