Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A B

Нуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A BНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптази
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Герпевір®
Герпевір®
Таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 86,90 грн
в 928 аптеках
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Герпевір®
Герпевір®
Таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 84,83 грн
в 928 аптеках
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Валавір®
Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
Фармак
від 893,18 грн
в 903 аптеках
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Вальтрекс
Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №42
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 979,90 грн
в 875 аптеках
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Ацикловір 400 Стада®
Ацикловір 400 Стада®
Таблетки 400 мг блістер №35
Стада
від 412,55 грн
в 819 аптеках
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Вальтрекс
Вальтрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 347,01 грн
в 819 аптеках
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Валавір®
Валавір®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Фармак
від 275,61 грн
в 762 аптеках
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Зовіракс
Зовіракс
Таблетки 200 мг блістер №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 235,54 грн
в 754 аптеках
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Ацикловір 800 Стада®
Ацикловір 800 Стада®
Таблетки 800 мг блістер №35
Стада
від 597,80 грн
в 690 аптеках
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Ацикловір-Фармак
Ацикловір-Фармак
Таблетки 200 мг №20
Фармак
від 98,56 грн
в 656 аптеках
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Ліпстер®
Ліпстер®
Таблетки 400 мг блістер №20
Фармак
від 196,72 грн
в 644 аптеках
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Ацикловір 200 Стада®
Ацикловір 200 Стада®
Таблетки 200 мг блістер №25
Стада
від 176,24 грн
в 573 аптеках
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Ліпстер®
Ліпстер®
Таблетки 200 мг блістер №20
Фармак
від 121,00 грн
в 541 аптеці
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Віростат®
Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від 883,74 грн
в 530 аптеках
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Ацикловір-Дарниця
Ацикловір-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від 104,34 грн
в 502 аптеках
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Ацикловір-Астрафарм
Ацикловір-Астрафарм
Таблетки 200 мг блістер №20
Астрафарм
від 87,83 грн
в 500 аптеках
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Вальтровір
Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від 194,90 грн
в 480 аптеках
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Вальтровір
Вальтровір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №50
Корпорація Артеріум
від 649,40 грн
в 450 аптеках
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Віростат®
Віростат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №21
Київський вітамінний завод
від 556,91 грн
в 445 аптеках
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Віракса
Віракса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №14
Фармак
від 885,81 грн
в 434 аптеках
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