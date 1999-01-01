Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A H
Інгібітори нейрамінідази
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A H
Інгібітори нейрамінідази
J05A H01
Занамівір
J05A H02
Осельтамівір
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Сельтавір
Капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
від
662,00
грн
в 632 аптеках
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Озельтамівір
Капсули 75 мг блістер №10
Страйдс Фарма Сайенс
від
365,00
грн
в 373 аптеках
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Флукап
Капсули 75 мг блістер №10
Гетеро Лабс
від
442,80
грн
в 120 аптеках інших міст
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Натфлу
Капсули тверді 75 мг блістер №10
Натко Фарма
від
577,60
грн
в 108 аптеках
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Азельта
Таблетки 75 мг блістер №10
Сперко Україна
від
620,39
грн
в 77 аптеках інших міст
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Агріппа
Капсули тверді 75 мг блістер №10
Тева Україна
від
516,23
грн
в 66 аптеках
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Таміфлю®
Капсули 75 мг блістер №10
Рош Україна
від
1146,10
грн
в 32 аптеках
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Озельтамівір
Капсули 75 мг №10
Страйдс Арколаб
Немає в наявності
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Сельтавір
Капсули тверді 45 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Сельтавір
Капсули тверді 30 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Флукап
Капсули 30 мг блістер №10
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Реленца™
Порошок для інгаляцій дозований 5 мг рота диск з дискхалером №20
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/інг. дозов.
табл.
Дозування
5 мг
6 мг/мл
30 мг
45 мг
75 мг
Пакування
блістер
пляшка 13 г
рота диск
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Виробник
GlaxoSmithKline Export
Strides Arcolab
Гетеро Лабс
Маклеодс Фармасьютикалс
Натко Фарма
Рош Украина
Рош Україна
Сперко Україна
Страйдс Фарма Сайенс
Тева Україна
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