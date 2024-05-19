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Аміксин® ІС таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер, №6 - Київ (351791) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1156 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
441,99
Економія: -78,77 грн
363,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
523,80
Економія: -160,60 грн
363,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
523,10
Економія: -159,90 грн
363,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
356,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3)
377,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
377,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
356,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (35)
370,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
523,80
Економія: -160,60 грн
363,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
448,99
Економія: -85,77 грн
363,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (11)
509,00
Економія: -105,74 грн
403,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
356,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (5), блістер (1)
369,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
500,90
Економія: -107,62 грн
393,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (1)
523,80
Економія: -160,60 грн
363,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
535,90
Економія: -172,70 грн
363,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
415,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
523,10
Економія: -159,90 грн
363,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4), блістер (1)
445,92
Економія: -96,86 грн
349,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
357,40 грн