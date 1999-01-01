Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A E
Інгібітори протеази
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A E
Інгібітори протеази
J05A E03
Ритонавір
J05A E30
Нірматрелвір і ритонавір
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Паксловід
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер (150 мг № 4 + 100 мг №2) №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
3103,80
грн
в 5 аптеках
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Ритовір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг контейнер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Дозування
100 мг
Пакування
блістер
контейнер
фл.
Виробник
AbbVie Biopharmaceuticals
Гетеро Лабс
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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