Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
від 128,91 грн
від 152,33 грн
від 183,20 грн
від 2137,30 грн
від 1744,50 грн
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
від 2387,85 грн
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
від 2440,80 грн
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10 Євро Лайфкер
від 74,40 грн
від 150,35 грн
від 182,84 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
від 128,91 грн
від 152,33 грн
від 183,20 грн
від 2137,30 грн
від 1744,50 грн
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
від 2387,85 грн
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
від 2440,80 грн
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10 Євро Лайфкер
від 74,40 грн
від 150,35 грн
від 182,84 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції