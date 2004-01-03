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Виробник: Euro Lifecare

Представительство «Euro Lifecare»
03680, Киев, просп. Академика Глушкова, 42Б
(044) 526-64-86
(044) 526-64-86
www.eurolifecare.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Альбензі суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон в коробці картонній, 10 мл, № 1; Euro Lifecare
Альбензі Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон в коробці картонній, 10 мл, № 1 Euro Lifecare
В 203 аптеках
від 47,00 грн
Ціни в аптеках
Альбензі таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Euro Lifecare
Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Euro Lifecare
В 434 аптеках
від 95,06 грн
Ціни в аптеках
Альбензі таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Euro Lifecare
Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
В 37 аптеках
від 128,91 грн
Ціни в аптеках
Бронхомед Бальзам розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Euro Lifecare
Бронхомед Бальзам Розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Euro Lifecare
В 509 аптеках
від 165,90 грн
Ціни в аптеках
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники, № 24; Euro Lifecare
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром Льодяники, № 24 Euro Lifecare
В 165 аптеках
від 152,33 грн
Ціни в аптеках
Вагібіотик капсули, № 14; Euro Lifecare
Вагібіотик Капсули, № 14 Euro Lifecare
В 539 аптеках
від 399,16 грн
Ціни в аптеках
ВагіТіаб капсули вагінальні м'які, блістер, № 10; NTC
ВагіТіаб Капсули вагінальні м'які, блістер, № 10 NTC
В 392 аптеках
від 362,00 грн
Ціни в аптеках
Грипаут Гарячий напій порошок для орального розчину, пакет, 6 г, № 10; Євро Лайфкер
Грипаут Гарячий напій Порошок для орального розчину, пакет, 6 г, № 10 Євро Лайфкер
В 666 аптеках
від 183,20 грн
Ціни в аптеках
Долоксен Фаст мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1; Euro Lifecare
Долоксен Фаст Мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1 Euro Lifecare
В 197 аптеках
від 129,77 грн
Ціни в аптеках
Єврозидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Єврозидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 3 аптеках
від 2137,30 грн
Ціни в аптеках
Євроксим порошок для ін'єкцій, 1,5 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Євроксим Порошок для ін'єкцій, 1,5 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 1 аптеці інших міст
від 1744,50 грн
Ціни в інших містах
Євроксим порошок для ін'єкцій, 750 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Євроксим Порошок для ін'єкцій, 750 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 4 аптеках
від 784,72 грн
Ціни в аптеках
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 11 аптеках
від 2387,85 грн
Ціни в аптеках
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 6 аптеках
від 2440,80 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10 Євро Лайфкер
В 7 аптеках інших міст
від 74,40 грн
Ціни в інших містах
Єврофаст капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 162 аптеках
від 150,35 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 186 аптеках
від 182,84 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст комбі капсули м'які, 200 мг + 500 мг, блістер, № 10; Euro Lifecare
Єврофаст комбі Капсули м'які, 200 мг + 500 мг, блістер, № 10 Euro Lifecare
В 798 аптеках
від 127,92 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03680, Киев, просп. Академика Глушкова, 42Б
(044) 526-64-86
(044) 526-64-86
www.eurolifecare.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Альбензі суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон в коробці картонній, 10 мл, № 1; Euro Lifecare
Альбензі Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон в коробці картонній, 10 мл, № 1 Euro Lifecare
В 203 аптеках
від 47,00 грн
Ціни в аптеках
Альбензі таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Euro Lifecare
Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Euro Lifecare
В 434 аптеках
від 95,06 грн
Ціни в аптеках
Альбензі таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Euro Lifecare
Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
В 37 аптеках
від 128,91 грн
Ціни в аптеках
Бронхомед Бальзам розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Euro Lifecare
Бронхомед Бальзам Розчин для перорального застосування, пляшка, 100 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Euro Lifecare
В 509 аптеках
від 165,90 грн
Ціни в аптеках
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники, № 24; Euro Lifecare
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром Льодяники, № 24 Euro Lifecare
В 165 аптеках
від 152,33 грн
Ціни в аптеках
Вагібіотик капсули, № 14; Euro Lifecare
Вагібіотик Капсули, № 14 Euro Lifecare
В 539 аптеках
від 399,16 грн
Ціни в аптеках
ВагіТіаб капсули вагінальні м'які, блістер, № 10; NTC
ВагіТіаб Капсули вагінальні м'які, блістер, № 10 NTC
В 392 аптеках
від 362,00 грн
Ціни в аптеках
Грипаут Гарячий напій порошок для орального розчину, пакет, 6 г, № 10; Євро Лайфкер
Грипаут Гарячий напій Порошок для орального розчину, пакет, 6 г, № 10 Євро Лайфкер
В 666 аптеках
від 183,20 грн
Ціни в аптеках
Долоксен Фаст мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1; Euro Lifecare
Долоксен Фаст Мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1 Euro Lifecare
В 197 аптеках
від 129,77 грн
Ціни в аптеках
Єврозидим порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Єврозидим Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 3 аптеках
від 2137,30 грн
Ціни в аптеках
Євроксим порошок для ін'єкцій, 1,5 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Євроксим Порошок для ін'єкцій, 1,5 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 1 аптеці інших міст
від 1744,50 грн
Ціни в інших містах
Євроксим порошок для ін'єкцій, 750 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Євроксим Порошок для ін'єкцій, 750 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 4 аптеках
від 784,72 грн
Ціни в аптеках
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 11 аптеках
від 2387,85 грн
Ціни в аптеках
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 6 аптеках
від 2440,80 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10 Євро Лайфкер
В 7 аптеках інших міст
від 74,40 грн
Ціни в інших містах
Єврофаст капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 162 аптеках
від 150,35 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 186 аптеках
від 182,84 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст комбі капсули м'які, 200 мг + 500 мг, блістер, № 10; Euro Lifecare
Єврофаст комбі Капсули м'які, 200 мг + 500 мг, блістер, № 10 Euro Lifecare
В 798 аптеках
від 127,92 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції