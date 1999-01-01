Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R01
Зидовудин і ламівудин
J05A R06
Емтрицитабін, тенофовір дизопроксил і ефавіренз
J05A R10
Лопінавір і ритонавір
J05A R12
Ламивудин и тенофовир дизопроксил
J05A R18
Емтрицитабін, тенофовіра алафенамід, елвітегравір та кобіцистат
J05A R27
Долутегравір, ламівудин та тенофовіру дизопроксил
J05A R29
Долутегравір, емтрицитабін і тенофовіру алафенамід
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Акриптега долутегравір/ламівудин/тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 50 мг/300 мг/300 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 650 мг флакон №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Алувіа
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг флакон у картонній коробці №120
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Вірокомб
Таблетки, вкриті оболонкою флакон пластиковий №60
САН
Немає в наявності
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Вонавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон пластиковий №30
Actavis
Немає в наявності
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Генвоя®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №30
Джилеад Сайенс
Немає в наявності
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Зидолам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг + 60 мг контейнер №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 300 мг контейнер в пачці №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Коцитаф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №30
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Ламівудин 150 мг і зидовудин 300 мг
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №60
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
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Ламіхоп-Т
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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1
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Форма випуску
р-н д/перорал. застос.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
30 мг + 60 мг
150 мг + 300 мг
200 мг + 50 мг
300 мг + 300 мг
650 мг
Пакування
контейнер
фл.
фл. 60 мл
фл. пластик.
Кількість штук в упаковці
5
30
60
120
Виробник
Aurobindo Pharma
Hetero Labs
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Mylan Lab.
SUN
Гетеро Лабс
Гилеад Сайенсиз
Еббві Біофармасьютікалз
Емкйор Фармасьютикалс
М.Біотек Лтд.
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