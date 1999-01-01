Київ
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R

Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A RПротивірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
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Акриптега долутегравір/ламівудин/тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 50 мг/300 мг/300 мг
Акриптега долутегравір/ламівудин/тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 50 мг/300 мг/300 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 650 мг флакон №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Алувіа
Алувіа
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг флакон у картонній коробці №120
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Вірокомб
Вірокомб
Таблетки, вкриті оболонкою флакон пластиковий №60
САН
Немає в наявності
Вонавір
Вонавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон пластиковий №30
Actavis
Немає в наявності
Генвоя®
Генвоя®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №30
Джилеад Сайенс
Немає в наявності
Зидолам
Зидолам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Зовілам
Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг + 60 мг контейнер №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Зовілам
Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 300 мг контейнер в пачці №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Коцитаф
Коцитаф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №30
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Ламівудин 150 мг і зидовудин 300 мг
Ламівудин 150 мг і зидовудин 300 мг
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №60
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Ламіхоп-Т
Ламіхоп-Т
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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