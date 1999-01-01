Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B

Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B BІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
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Амлесса
Амлесса
Таблетки 4 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від 176,80 грн
в 879 аптеках
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Комбіприл-КВ
Комбіприл-КВ
Таблетки блістер №30
Київський вітамінний завод
від 208,09 грн
в 859 аптеках
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Екватор
Екватор
Таблетки 10 мг + 5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 283,60 грн
в 850 аптеках
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Амлесса
Амлесса
Таблетки 8 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від 257,40 грн
в 825 аптеках
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Амлесса
Амлесса
Таблетки 8 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від 226,80 грн
в 740 аптеках
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Леркамен® АПФ 10/10
Леркамен® АПФ 10/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 271,56 грн
в 640 аптеках
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Сумілар
Сумілар
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №28
Sandoz
від 202,71 грн
в 612 аптеках
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Екватор
Екватор
Таблетки 20 мг + 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 339,78 грн
в 612 аптеках
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Бі-Пренелія®
Бі-Пренелія®
Таблетки 4 мг/5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 119,16 грн
в 611 аптеці
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Амлесса
Амлесса
Таблетки 4 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від 102,48 грн
в 610 аптеках
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Хартил®-AM
Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 5 мг блістер №30
Егіс
від 267,42 грн
в 552 аптеках
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Бі-Пренелія®
Бі-Пренелія®
Таблетки 8 мг/10 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 179,04 грн
в 544 аптеках
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Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг
Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг
Таблетки 10 мг + 5 мг контейнер №30
Серв'є
від 294,31 грн
в 519 аптеках
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Леркамен® АПФ 10/20
Леркамен® АПФ 10/20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 254,31 грн
в 514 аптеках
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Коріпрен 10 мг/10 мг
Коріпрен 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №56
Recordati Ireland Ltd
від 534,95 грн
в 501 аптеці
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Періндопрес® А
Періндопрес® А
Таблетки 4 мг + 5 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 81,61 грн
в 486 аптеках
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Рамітон А
Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 190,06 грн
в 453 аптеках
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Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг
Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг
Таблетки 5 мг + 5 мг контейнер №30
Серв'є
від 232,38 грн
в 448 аптеках
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Рамітон А
Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 215,16 грн
в 411 аптеці
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Хартил®-AM
Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від 254,48 грн
в 410 аптеках
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