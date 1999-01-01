Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B02
Еналаприл і лерканідипін
C09B B03
Лізиноприл та амлодипін
C09B B04
Периндоприл та амлодипін
C09B B06
Еналаприл і нітрендипін
C09B B07
Раміприл и амлодипін
C09B B09**
Лізиноприл і антагоністи кальцію
C09B B10
Трандолаприл та верапаміл
Сортування:
По популярності
Фільтр
Амлесса
Таблетки 4 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від
176,80
грн
в 879 аптеках
Знайти в аптеках
Комбіприл-КВ
Таблетки блістер №30
Київський вітамінний завод
від
208,09
грн
в 859 аптеках
Знайти в аптеках
Екватор
Таблетки 10 мг + 5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
283,60
грн
в 850 аптеках
Знайти в аптеках
Амлесса
Таблетки 8 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від
257,40
грн
в 825 аптеках
Знайти в аптеках
Амлесса
Таблетки 8 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від
226,80
грн
в 740 аптеках
Знайти в аптеках
Леркамен® АПФ 10/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
271,56
грн
в 640 аптеках
Знайти в аптеках
Сумілар
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №28
Sandoz
від
202,71
грн
в 612 аптеках
Знайти в аптеках
Екватор
Таблетки 20 мг + 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
339,78
грн
в 612 аптеках
Знайти в аптеках
Бі-Пренелія®
Таблетки 4 мг/5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
119,16
грн
в 611 аптеці
Знайти в аптеках
Амлесса
Таблетки 4 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від
102,48
грн
в 610 аптеках
Знайти в аптеках
Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 5 мг блістер №30
Егіс
від
267,42
грн
в 552 аптеках
Знайти в аптеках
Бі-Пренелія®
Таблетки 8 мг/10 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
179,04
грн
в 544 аптеках
Знайти в аптеках
Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг
Таблетки 10 мг + 5 мг контейнер №30
Серв'є
від
294,31
грн
в 519 аптеках
Знайти в аптеках
Леркамен® АПФ 10/20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
254,31
грн
в 514 аптеках
Знайти в аптеках
Коріпрен 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №56
Recordati Ireland Ltd
від
534,95
грн
в 501 аптеці
Знайти в аптеках
Періндопрес® А
Таблетки 4 мг + 5 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
81,61
грн
в 486 аптеках
Знайти в аптеках
Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
190,06
грн
в 453 аптеках
Знайти в аптеках
Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг
Таблетки 5 мг + 5 мг контейнер №30
Серв'є
від
232,38
грн
в 448 аптеках
Знайти в аптеках
Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
215,16
грн
в 411 аптеці
Знайти в аптеках
Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від
254,48
грн
в 410 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
капс.
капс. подовж. дії
капс. тверд.
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл., в/о, з модиф. вивільн.
Показати всі
Дозування
2 мг + 180 мг
3.5 мг + 2.5 мг
4 мг + 5 мг
4 мг + 10 мг
4 мг + 240 мг
4 мг/5 мг
5 мг + 5 мг
5 мг + 10 мг
7 мг + 5 мг
8 мг + 5 мг
8 мг + 10 мг
8 мг/10 мг
10 мг + 5 мг
10 мг + 10 мг
10 мг + 20 мг
14 мг + 10 мг
20 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
20 мг + 20 мг
Показати всі
Пакування
блістер
контейнер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
28
30
56
90
Виробник
Abbott Laboratories GmbH
Acino
Micro Labs
Recordati Ireland Ltd
Sandoz
Servier
Артеріум Лтд
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Дарниця ФФ
Егіс
КРКА
Київський вітамінний завод
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Санофі
Серв'є
Уорлд Медицин
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню