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Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блістер, №30 - Київ (174418) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 480 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
223,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
203,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8), блістер (2)
215,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
203,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
223,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
223,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
193,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
230,00
Економія: -65,25 грн
164,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
223,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
200,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
238,80
Економія: -60,52 грн
178,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (106)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
223,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
170,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
165,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
263,12
Економія: -74,35 грн
188,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
161,68
Економія: -8,30 грн
153,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
230,00
Економія: -67,07 грн
162,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), блістер (2)
235,43
Економія: -34,50 грн
200,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
190,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
196,49 грн