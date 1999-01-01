Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B09**

Лізиноприл і антагоністи кальцію

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B BІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B09**Лізиноприл і антагоністи кальцію
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Комбіприл-КВ
Комбіприл-КВ
Таблетки блістер №30
Київський вітамінний завод
від 208,09 грн
в 859 аптеках
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Гіприл-А Плюс
Гіприл-А Плюс
Таблетки блістер у коробці №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
Гіприл-А Плюс
Гіприл-А Плюс
Таблетки блістер у коробці №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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