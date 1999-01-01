Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B09**
Лізиноприл і антагоністи кальцію
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B09**
Лізиноприл і антагоністи кальцію
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Комбіприл-КВ
Таблетки блістер №30
Київський вітамінний завод
від
208,09
грн
в 859 аптеках
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Гіприл-А Плюс
Таблетки блістер у коробці №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Гіприл-А Плюс
Таблетки блістер у коробці №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
Micro Labs
Київський вітамінний завод
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