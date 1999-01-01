Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B03

Лізиноприл та амлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B BІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B03Лізиноприл та амлодипін
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Екватор
Екватор
Таблетки 10 мг + 5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 283,60 грн
в 850 аптеках
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Екватор
Екватор
Таблетки 20 мг + 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 339,78 грн
в 612 аптеках
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Екватор
Екватор
Таблетки 20 мг + 5 мг блістер №30
Гедеон Ріхтер
від 281,26 грн
в 382 аптеках
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Лірам
Лірам
Таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 142,01 грн
в 344 аптеках
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Лірам
Лірам
Таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 232,90 грн
в 341 аптеці
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Амліпін
Амліпін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Уорлд Медицин
від 168,27 грн
в 314 аптеках
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Прамілет®
Прамілет®
Таблетки 20 мг + 5 мг блістер №30
Кусум Фарм
від 207,49 грн
в 311 аптеці
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Прамілет®
Прамілет®
Таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
Кусум Фарм
від 177,76 грн
в 220 аптеках
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Прамілет®
Прамілет®
Таблетки 10 мг + 20 мг блістер №30
Кусум Фарм
від 225,15 грн
в 73 аптеках
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Лірам
Лірам
Таблетки 20 мг + 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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