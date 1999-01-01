Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B03
Лізиноприл та амлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B03
Лізиноприл та амлодипін
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Екватор
Таблетки 10 мг + 5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
283,60
грн
в 850 аптеках
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Екватор
Таблетки 20 мг + 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
339,78
грн
в 612 аптеках
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Екватор
Таблетки 20 мг + 5 мг блістер №30
Гедеон Ріхтер
від
281,26
грн
в 382 аптеках
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Лірам
Таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
142,01
грн
в 344 аптеках
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Лірам
Таблетки 20 мг + 10 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
232,90
грн
в 341 аптеці
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Амліпін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Уорлд Медицин
від
168,27
грн
в 314 аптеках
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Прамілет®
Таблетки 20 мг + 5 мг блістер №30
Кусум Фарм
від
207,49
грн
в 311 аптеці
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Прамілет®
Таблетки 10 мг + 5 мг блістер №30
Кусум Фарм
від
177,76
грн
в 220 аптеках
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Прамілет®
Таблетки 10 мг + 20 мг блістер №30
Кусум Фарм
від
225,15
грн
в 73 аптеках
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Лірам
Таблетки 20 мг + 5 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг + 5 мг
10 мг + 20 мг
20 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
Пакування
блістер
Виробник
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Уорлд Медицин
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