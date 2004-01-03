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Виробник: Egis

Представництво «ЕГІС ФАРМАС'ЮТІКАЛС ПЛС»
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27т
(044) 496-05-39
(044) 496-05-38
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Знайдено: 18 препаратів
Алерзин краплі оральні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1; Егіс
Алерзин Краплі оральні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1 Егіс
В 1079 аптеках
від 184,82 грн
Ціни в аптеках
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7; Егіс
Алерзин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7 Егіс
В 905 аптеках
від 70,33 грн
Ціни в аптеках
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14; Егіс
Алерзин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14 Егіс
В 1055 аптеках
від 125,93 грн
Ціни в аптеках
Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; Егіс
Алзепіл Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 Егіс
В 442 аптеках
від 298,50 грн
Ціни в аптеках
Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Егіс
Алзепіл Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Егіс
В 413 аптеках
від 431,34 грн
Ціни в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/5 мг, блістер, № 30; Егіс
Алотендин Таблетки, 5 мг/5 мг, блістер, № 30 Егіс
В 943 аптеках
від 232,10 грн
Ціни в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/10 мг, блістер, № 30; Егіс
Алотендин Таблетки, 5 мг/10 мг, блістер, № 30 Егіс
В 629 аптеках
від 281,71 грн
Ціни в аптеках
Алотендин таблетки, 10 мг/5 мг, блістер, № 30; Егіс
Алотендин Таблетки, 10 мг/5 мг, блістер, № 30 Егіс
В 509 аптеках
від 236,50 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Егіс
Бетадин® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Егіс
В 1040 аптеках
від 128,01 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 30 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 30 мл, № 1 Егіс
В 1166 аптеках
від 132,81 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 120 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 120 мл, № 1 Егіс
В 1072 аптеках
від 216,21 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 1000 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 1000 мл, № 1 Егіс
В 416 аптеках
від 703,09 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 7; Егіс
Бетадин® Супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 7 Егіс
В 348 аптеках
від 149,25 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 14; Егіс
Бетадин® Супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 14 Егіс
В 1122 аптеках
від 223,67 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 37,5 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 37,5 мг, блістер, № 28 Егіс
В 582 аптеках
від 542,13 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 28 Егіс
В 668 аптеках
від 814,90 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 150 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 150 мг, блістер, № 28 Егіс
В 577 аптеках
від 1193,33 грн
Ціни в аптеках
Гідрофемін Плюс гель піхвовий, туба, 75 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1; Егіс
Гідрофемін Плюс Гель піхвовий, туба, 75 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Егіс
В 485 аптеках
від 313,25 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27т
(044) 496-05-39
(044) 496-05-38
Знайдено: 18 препаратів
Алерзин краплі оральні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1; Егіс
Алерзин Краплі оральні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 20 мл, № 1 Егіс
В 1079 аптеках
від 184,82 грн
Ціни в аптеках
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7; Егіс
Алерзин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7 Егіс
В 905 аптеках
від 70,33 грн
Ціни в аптеках
Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14; Егіс
Алерзин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 14 Егіс
В 1055 аптеках
від 125,93 грн
Ціни в аптеках
Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; Егіс
Алзепіл Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 Егіс
В 442 аптеках
від 298,50 грн
Ціни в аптеках
Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Егіс
Алзепіл Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Егіс
В 413 аптеках
від 431,34 грн
Ціни в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/5 мг, блістер, № 30; Егіс
Алотендин Таблетки, 5 мг/5 мг, блістер, № 30 Егіс
В 943 аптеках
від 232,10 грн
Ціни в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/10 мг, блістер, № 30; Егіс
Алотендин Таблетки, 5 мг/10 мг, блістер, № 30 Егіс
В 629 аптеках
від 281,71 грн
Ціни в аптеках
Алотендин таблетки, 10 мг/5 мг, блістер, № 30; Егіс
Алотендин Таблетки, 10 мг/5 мг, блістер, № 30 Егіс
В 509 аптеках
від 236,50 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Егіс
Бетадин® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Егіс
В 1040 аптеках
від 128,01 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 30 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 30 мл, № 1 Егіс
В 1166 аптеках
від 132,81 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 120 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 120 мл, № 1 Егіс
В 1072 аптеках
від 216,21 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 1000 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 1000 мл, № 1 Егіс
В 416 аптеках
від 703,09 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 7; Егіс
Бетадин® Супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 7 Егіс
В 348 аптеках
від 149,25 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 14; Егіс
Бетадин® Супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 14 Егіс
В 1122 аптеках
від 223,67 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 37,5 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 37,5 мг, блістер, № 28 Егіс
В 582 аптеках
від 542,13 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 28 Егіс
В 668 аптеках
від 814,90 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 150 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 150 мг, блістер, № 28 Егіс
В 577 аптеках
від 1193,33 грн
Ціни в аптеках
Гідрофемін Плюс гель піхвовий, туба, 75 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1; Егіс
Гідрофемін Плюс Гель піхвовий, туба, 75 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Егіс
В 485 аптеках
від 313,25 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції