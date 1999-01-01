Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B A
Інгібітори АПФ і діуретики
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B X
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
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Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
79,61
грн
в 994 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
280,14
грн
в 982 аптеках
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
360,22
грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
330,13
грн
в 970 аптеках
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Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
99,51
грн
в 965 аптеках
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Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
79,04
грн
в 964 аптеках
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Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
100,89
грн
в 946 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
КРКА
від
272,19
грн
в 946 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від
694,71
грн
в 937 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від
611,28
грн
в 937 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
304,79
грн
в 922 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
КРКА
від
189,33
грн
в 904 аптеках
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Енап®-Н
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
від
261,20
грн
в 902 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
КРКА
від
250,80
грн
в 880 аптеках
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Амлесса
Таблетки 4 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від
176,80
грн
в 879 аптеках
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Престилол® 5 мг/5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/5 мг контейнер №30
Серв'є
від
213,31
грн
в 879 аптеках
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Нормопрес
Таблетки №20
Київський вітамінний завод
від
59,87
грн
в 874 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/10 мг №30
КРКА
від
213,20
грн
в 869 аптеках
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Ноліпрел® аргінін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 0,625 мг контейнер №30
Серв'є
від
262,88
грн
в 868 аптеках
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Престилол® 5 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від
248,64
грн
в 861 аптеці
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Форма випуску
капс.
капс. подовж. дії
капс. тверд.
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл., в/о, з модиф. вивільн.
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Дозування
2 мг + 0.625 мг
2 мг + 180 мг
2.5 мг + 0.625 мг
2.5 мг + 12.5 мг
3.5 мг + 2.5 мг
4 мг + 1.25 мг
4 мг + 5 мг
4 мг + 10 мг
4 мг + 240 мг
4 мг/5 мг
5 мг + 1.25 мг
5 мг + 4 мг
5 мг + 5 мг
5 мг + 8 мг
5 мг + 10 мг
5 мг + 12.5 мг
5 мг + 25 мг
5 мг/5 мг
5 мг/10 мг
7 мг + 5 мг
8 мг + 2.5 мг
8 мг + 5 мг
8 мг + 10 мг
8 мг/10 мг
10 мг + 2.5 мг
10 мг + 5 мг
10 мг + 8 мг
10 мг + 10 мг
10 мг + 12.5 мг
10 мг + 20 мг
10 мг + 25 мг
10 мг/10 мг
14 мг + 10 мг
20 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
20 мг + 12.5 мг
20 мг + 20 мг
22.5 мг
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Пакування
блістер
комбі-уп.
контейнер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
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Abbott Laboratories GmbH
Acino
Alkaloid
Bosnalijek
Egis
IPCA
KRKA d.d. Novo Mesto
Menarini Group
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Organon Central East Gmbh
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Recordati Ireland Ltd
SUN
Sandoz
Servier
Stada
Xantis Pharma
Апотекс
Артеріум Лтд
Асино Украина
Астрафарм
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гленмарк
Дарниця ФФ
Егіс
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Медокемі Лтд
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Серв'є
Тева Украина
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
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