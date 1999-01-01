Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B

КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
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Каптопрес-Дарниця
Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 79,61 грн
в 994 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 280,14 грн
в 982 аптеках
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 360,22 грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 330,13 грн
в 970 аптеках
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Каптопрес 12,5-Дарниця
Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 99,51 грн
в 965 аптеках
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Ліпразид 10
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 79,04 грн
в 964 аптеках
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Ліпразид 20
Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 100,89 грн
в 946 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
КРКА
від 272,19 грн
в 946 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від 694,71 грн
в 937 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від 611,28 грн
в 937 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 304,79 грн
в 922 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
КРКА
від 189,33 грн
в 904 аптеках
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Енап®-Н
Енап®-Н
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
від 261,20 грн
в 902 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/5 мг №30
КРКА
від 250,80 грн
в 880 аптеках
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Амлесса
Амлесса
Таблетки 4 мг + 5 мг блістер №30
КРКА
від 176,80 грн
в 879 аптеках
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Престилол® 5 мг/5 мг
Престилол® 5 мг/5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/5 мг контейнер №30
Серв'є
від 213,31 грн
в 879 аптеках
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Нормопрес
Нормопрес
Таблетки №20
Київський вітамінний завод
від 59,87 грн
в 874 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/10 мг №30
КРКА
від 213,20 грн
в 869 аптеках
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Ноліпрел® аргінін
Ноліпрел® аргінін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 0,625 мг контейнер №30
Серв'є
від 262,88 грн
в 868 аптеках
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Престилол® 5 мг/10 мг
Престилол® 5 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від 248,64 грн
в 861 аптеці
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