Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B10

Трандолаприл та верапаміл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B BІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B10Трандолаприл та верапаміл
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Тарка®
Тарка®
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 2 мг + 180 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Тарка®
Тарка®
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 4 мг + 240 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
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