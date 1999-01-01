Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B10
Трандолаприл та верапаміл
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B10
Трандолаприл та верапаміл
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Тарка®
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 2 мг + 180 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
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Тарка®
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 4 мг + 240 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс. подовж. дії
табл., в/о, з модиф. вивільн.
Дозування
2 мг + 180 мг
4 мг + 240 мг
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