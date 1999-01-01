Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B07
Раміприл и амлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B07
Раміприл и амлодипін
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Сумілар
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №28
Sandoz
від
202,71
грн
в 612 аптеках
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Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 5 мг блістер №30
Егіс
від
267,42
грн
в 552 аптеках
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Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
190,06
грн
в 453 аптеках
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Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
215,16
грн
в 411 аптеці
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Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від
254,48
грн
в 410 аптеках
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Хартил®-AM
Капсули 5 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від
206,05
грн
в 407 аптеках
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Сумілар
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №28
Sandoz
від
282,65
грн
в 375 аптеках
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Рамітон А
Капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
246,61
грн
в 346 аптеках
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Хартил®-AM
Капсули 5 мг + 5 мг блістер №30
Егіс
від
210,36
грн
в 337 аптеках
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Рамітон А
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
272,14
грн
в 318 аптеках
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Полаприл А
Капсули тверді блістер 5 мг + 5 мг №30
Польфарма
від
191,85
грн
в 309 аптеках
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Полаприл А
Капсули тверді блістер 10 мг + 10 мг №30
Польфарма
від
316,80
грн
в 305 аптеках
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Сумілар
Капсули тверді 5 мг + 10 мг блістер №28
Sandoz
від
220,30
грн
в 10 аптеках інших міст
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Сумілар
Капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер №28
Sandoz
від
186,02
грн
в 2 аптеках інших міст
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Триамло
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Триамло
Капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Триамло
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
5 мг + 5 мг
5 мг + 10 мг
10 мг + 5 мг
10 мг + 10 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Sandoz
Дарниця ФФ
Егіс
Польфарма
Санофі
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