Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B07

Раміприл и амлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B BІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B07Раміприл и амлодипін
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Сумілар
Сумілар
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №28
Sandoz
від 202,71 грн
в 612 аптеках
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Хартил®-AM
Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 5 мг блістер №30
Егіс
від 267,42 грн
в 552 аптеках
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Рамітон А
Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 190,06 грн
в 453 аптеках
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Рамітон А
Рамітон А
Капсули тверді 5 мг + 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 215,16 грн
в 411 аптеці
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Хартил®-AM
Хартил®-AM
Капсули 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від 254,48 грн
в 410 аптеках
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Хартил®-AM
Хартил®-AM
Капсули 5 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від 206,05 грн
в 407 аптеках
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Сумілар
Сумілар
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №28
Sandoz
від 282,65 грн
в 375 аптеках
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Рамітон А
Рамітон А
Капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 246,61 грн
в 346 аптеках
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Хартил®-AM
Хартил®-AM
Капсули 5 мг + 5 мг блістер №30
Егіс
від 210,36 грн
в 337 аптеках
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Рамітон А
Рамітон А
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 272,14 грн
в 318 аптеках
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Полаприл А
Полаприл А
Капсули тверді блістер 5 мг + 5 мг №30
Польфарма
від 191,85 грн
в 309 аптеках
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Полаприл А
Полаприл А
Капсули тверді блістер 10 мг + 10 мг №30
Польфарма
від 316,80 грн
в 305 аптеках
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Сумілар
Сумілар
Капсули тверді 5 мг + 10 мг блістер №28
Sandoz
від 220,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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Сумілар
Сумілар
Капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер №28
Sandoz
від 186,02 грн
в 2 аптеках інших міст
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Триамло
Триамло
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Триамло
Триамло
Капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Триамло
Триамло
Капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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