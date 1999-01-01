Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B02
Еналаприл і лерканідипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B B
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B02
Еналаприл і лерканідипін
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Леркамен® АПФ 10/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
271,56
грн
в 640 аптеках
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Леркамен® АПФ 10/20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
254,31
грн
в 514 аптеках
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Коріпрен 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №56
Recordati Ireland Ltd
від
534,95
грн
в 501 аптеці
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Коріпрен 20 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №56
Recordati Ireland Ltd
від
638,80
грн
в 408 аптеках
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Коріпрен 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від
388,06
грн
в 8 аптеках
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Коріпрен 20 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від
256,35
грн
в 4 аптеках інших міст
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Коріпрен 20 мг/20 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 20 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
Немає в наявності
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Дозування
10 мг + 10 мг
10 мг + 20 мг
20 мг + 10 мг
20 мг + 20 мг
Кількість штук в упаковці
28
56
Виробник
Recordati Ireland Ltd
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
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