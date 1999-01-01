Київ
Інгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B02

Еналаприл і лерканідипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B BІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальцію
C09B B02Еналаприл і лерканідипін
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Леркамен® АПФ 10/10
Леркамен® АПФ 10/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 271,56 грн
в 640 аптеках
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Леркамен® АПФ 10/20
Леркамен® АПФ 10/20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 254,31 грн
в 514 аптеках
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Коріпрен 10 мг/10 мг
Коріпрен 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №56
Recordati Ireland Ltd
від 534,95 грн
в 501 аптеці
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Коріпрен 20 мг/10 мг
Коріпрен 20 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №56
Recordati Ireland Ltd
від 638,80 грн
в 408 аптеках
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Коріпрен 10 мг/10 мг
Коріпрен 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від 388,06 грн
в 8 аптеках
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Коріпрен 20 мг/10 мг
Коріпрен 20 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від 256,35 грн
в 4 аптеках інших міст
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Коріпрен 20 мг/20 мг
Коріпрен 20 мг/20 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 20 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
Немає в наявності
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