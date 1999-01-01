Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09A
ІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09X
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
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Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
79,61
грн
в 994 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
280,14
грн
в 982 аптеках
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
360,22
грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
330,13
грн
в 970 аптеках
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Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
99,51
грн
в 965 аптеках
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Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
79,04
грн
в 964 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
КРКА
від
272,19
грн
в 946 аптеках
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Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
100,89
грн
в 946 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від
694,71
грн
в 937 аптеках
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Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від
611,28
грн
в 937 аптеках
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Діфорс 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Асіно
від
181,49
грн
в 937 аптеках
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Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
232,26
грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
254,00
грн
в 927 аптеках
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Престаріум® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг контейнер №30
Серв'є
від
180,26
грн
в 923 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
304,79
грн
в 922 аптеках
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Раміприл-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від
212,04
грн
в 918 аптеках
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Еналаприл-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від
43,38
грн
в 910 аптеках
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Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
КРКА
від
189,33
грн
в 904 аптеках
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Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від
732,66
грн
в 902 аптеках
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Енап®-Н
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
від
261,20
грн
в 902 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. подовж. дії
капс. тверд.
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., в/о, з модиф. вивільн.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.01 г
0.025 г
1.25 мг
1.25 мг/мл
2 мг
2 мг + 0.625 мг
2 мг + 180 мг
2.5 мг
2.5 мг + 0.625 мг
2.5 мг + 12.5 мг
3.5 мг + 2.5 мг
4 мг
4 мг + 1.25 мг
4 мг + 5 мг
4 мг + 10 мг
4 мг + 240 мг
4 мг/5 мг
5 мг
5 мг + 1.25 мг
5 мг + 4 мг
5 мг + 5 мг
5 мг + 8 мг
5 мг + 10 мг
5 мг + 12.5 мг
5 мг + 25 мг
5 мг + 80 мг
5 мг + 160 мг
5 мг/5 мг
5 мг/10 мг
7 мг + 5 мг
7.5 мг
8 мг
8 мг + 2.5 мг
8 мг + 5 мг
8 мг + 10 мг
8 мг + 12.5 мг
8 мг/10 мг
10 мг
10 мг + 2.5 мг
10 мг + 5 мг
10 мг + 8 мг
10 мг + 10 мг
10 мг + 12.5 мг
10 мг + 20 мг
10 мг + 25 мг
10 мг + 160 мг
10 мг/10 мг
12.5 мг
14 мг + 10 мг
15 мг
16 мг
16 мг + 10 мг
16 мг + 12.5 мг
20 мг
20 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
20 мг + 12.5 мг
20 мг + 20 мг
20 мг + 25 мг
22.5 мг
24 мг + 26 мг
25 мг
30 мг
32 мг
32 мг + 12.5 мг
32 мг + 25 мг
40 мг
40 мг + 5 мг
40 мг + 10 мг
40 мг + 12.5 мг
40 мг + 25 мг
49 мг + 51 мг
50 мг
50 мг + 12.5 мг
62.5 мг
75 мг
80 мг
80 мг + 5 мг
80 мг + 10 мг
80 мг + 12.5 мг
80 мг + 25 мг
97 мг + 103 мг
100 мг
100 мг + 12.5 мг
100 мг + 25 мг
150 мг
150 мг + 12.5 мг
160 мг
160 мг + 5 мг
160 мг + 10 мг
160 мг + 12.5 мг
160 мг + 25 мг
177.5 мг
182.5 мг
200 мг
300 мг
300 мг + 12.5 мг
320 мг
320 мг + 12.5 мг
320 мг + 25 мг
+
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Пакування
амп. 1 мл
блістер
блістер у коробці
блістер у пачці
комбі-уп.
контейнер
контурн. чарунк. уп.
контурн. чарунк. уп., у пачці
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Кількість штук в упаковці
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8
10
14
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21
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50
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60
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90
98
100
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