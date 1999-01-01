Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09

ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
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Каптопрес-Дарниця
Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 79,61 грн
в 994 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 280,14 грн
в 982 аптеках
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 360,22 грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 330,13 грн
в 970 аптеках
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Каптопрес 12,5-Дарниця
Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 99,51 грн
в 965 аптеках
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Ліпразид 10
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 79,04 грн
в 964 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг №30
КРКА
від 272,19 грн
в 946 аптеках
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Ліпразид 20
Ліпразид 20
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 100,89 грн
в 946 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер №90
КРКА
від 694,71 грн
в 937 аптеках
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Ко-Пренеса®
Ко-Пренеса®
Таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер №90
КРКА
від 611,28 грн
в 937 аптеках
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Діфорс 80
Діфорс 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер №30
Асіно
від 181,49 грн
в 937 аптеках
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Діокор 80
Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 232,26 грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 254,00 грн
в 927 аптеках
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Престаріум® 5 мг
Престаріум® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг контейнер №30
Серв'є
від 180,26 грн
в 923 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 304,79 грн
в 922 аптеках
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Раміприл-Тева
Раміприл-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від 212,04 грн
в 918 аптеках
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Еналаприл-Тева
Еналаприл-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від 43,38 грн
в 910 аптеках
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Ко-Амлесса
Ко-Амлесса
Таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг №30
КРКА
від 189,33 грн
в 904 аптеках
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Вальсакор® H 160
Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від 732,66 грн
в 902 аптеках
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Енап®-Н
Енап®-Н
Таблетки 10 мг + 25 мг блістер №60
КРКА
від 261,20 грн
в 902 аптеках
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