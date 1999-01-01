Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B02
Метопролол
C07A B03
Атенолол
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Бетаксолол
C07A B07
Бісопролол
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Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від
340,26
грн
в 971 аптеці
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Конкор® КОР
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Асіно
від
204,57
грн
в 971 аптеці
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Бісопролол-КВ
Таблетки 5 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
17,64
грн
в 946 аптеках
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Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від
390,84
грн
в 939 аптеках
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Бісопролол-КВ
Таблетки 10 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
26,65
грн
в 932 аптеках
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Бісопролол-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Teva
від
40,74
грн
в 930 аптеках
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Небівал
Таблетки 5 мг блістер №80
Київський вітамінний завод
від
296,08
грн
в 929 аптеках
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Небілет®
Таблетки 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
283,10
грн
в 918 аптеках
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Бісопролол-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Teva
від
62,16
грн
в 912 аптеках
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Метопролол
Таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
від
28,24
грн
в 896 аптеках
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Бісопролол-Тева
Таблетки 5 мг блістер №50
Teva
від
62,95
грн
в 894 аптеках
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Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №30
Асіно
від
217,40
грн
в 881 аптеці
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Метопролол
Таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
від
18,57
грн
в 878 аптеках
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Бісопролол-Тева
Таблетки 10 мг блістер №50
Teva
від
98,75
грн
в 872 аптеках
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Біпролол
Таблетки 10 мг блістер пачка №30
Борщагівський ХФЗ
від
18,81
грн
в 857 аптеках
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Бісопрол®
Таблетки 2,5 мг блістер №20
Фармак
від
34,03
грн
в 850 аптеках
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Бісопролол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №90
Sandoz
від
74,82
грн
в 845 аптеках
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Бісопролол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Sandoz
від
29,63
грн
в 837 аптеках
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Корвітол® 50
Таблетки 50 мг №50
Berlin-Chemie AG
від
110,00
грн
в 833 аптеках
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Бісопролол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Sandoz
від
43,89
грн
в 821 аптеці
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