Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B03
Атенолол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B03
Атенолол
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Атенолол-Астрафарм
Таблетки 50 мг блістер №20
Астрафарм
від
18,26
грн
в 699 аптеках
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Атенолол-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від
35,70
грн
в 684 аптеках
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Атенолол-Здоров'я
Таблетки 50 мг блістер у коробці №20
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
10,29
грн
в 327 аптеках
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Атенобене
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №20
ратіофарм
Немає в наявності
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Атенобене
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №20
ратіофарм
Немає в наявності
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Атенолол
Таблетки 0,05 г блістер в пачці №20
Монфарм
Немає в наявності
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Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Іпка
Немає в наявності
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Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Іпка
Немає в наявності
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Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Іпка
Немає в наявності
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Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №14
Іпка
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Іпка
Немає в наявності
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Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №100
Іпка
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.05 г
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
14
20
28
100
Виробник
IPCA
Астрафарм
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Монфарм
Тева Украина
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