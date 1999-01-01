Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B03

Атенолол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A BСелективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B03Атенолол
Сортування: По популярності
Атенолол-Астрафарм
Атенолол-Астрафарм
Таблетки 50 мг блістер №20
Астрафарм
від 18,26 грн
в 699 аптеках
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Атенолол-Астрафарм
Атенолол-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від 35,70 грн
в 684 аптеках
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Атенолол-Здоров'я
Атенолол-Здоров'я
Таблетки 50 мг блістер у коробці №20
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 10,29 грн
в 327 аптеках
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Атенобене
Атенобене
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №20
ратіофарм
Немає в наявності
Атенобене
Атенобене
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №20
ратіофарм
Немає в наявності
Атенолол
Атенолол
Таблетки 0,05 г блістер в пачці №20
Монфарм
Немає в наявності
Тенолол™
Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №14
Іпка
Немає в наявності
Тенолол™
Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Іпка
Немає в наявності
Тенолол™
Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Іпка
Немає в наявності
Тенолол™
Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №14
Іпка
Немає в наявності
Тенолол™
Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Іпка
Немає в наявності
Тенолол™
Тенолол™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №100
Іпка
Немає в наявності
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