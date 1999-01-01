Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B07

Бісопролол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A BСелективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B07Бісопролол
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Конкор® КОР
Конкор® КОР
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Асіно
від 204,57 грн
в 971 аптеці
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Конкор®
Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від 340,26 грн
в 971 аптеці
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Бісопролол-КВ
Бісопролол-КВ
Таблетки 5 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 17,64 грн
в 946 аптеках
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Конкор®
Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від 390,84 грн
в 939 аптеках
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Бісопролол-КВ
Бісопролол-КВ
Таблетки 10 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 26,65 грн
в 932 аптеках
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Бісопролол-Тева
Бісопролол-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Teva
від 40,74 грн
в 930 аптеках
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Бісопролол-Тева
Бісопролол-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Teva
від 62,16 грн
в 912 аптеках
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Бісопролол-Тева
Бісопролол-Тева
Таблетки 5 мг блістер №50
Teva
від 62,95 грн
в 894 аптеках
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Конкор®
Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №30
Асіно
від 217,40 грн
в 881 аптеці
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Бісопролол-Тева
Бісопролол-Тева
Таблетки 10 мг блістер №50
Teva
від 98,75 грн
в 872 аптеках
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Біпролол
Біпролол
Таблетки 10 мг блістер пачка №30
Борщагівський ХФЗ
від 18,81 грн
в 857 аптеках
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Бісопрол®
Бісопрол®
Таблетки 2,5 мг блістер №20
Фармак
від 34,03 грн
в 850 аптеках
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Бісопролол Сандоз®
Бісопролол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №90
Sandoz
від 74,82 грн
в 845 аптеках
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Бісопролол Сандоз®
Бісопролол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Sandoz
від 29,63 грн
в 837 аптеках
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Бісопролол Сандоз®
Бісопролол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Sandoz
від 43,89 грн
в 821 аптеці
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Бісопрол®
Бісопрол®
Таблетки 5 мг блістер №30
Фармак
від 24,95 грн
в 791 аптеці
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Бісопролол-Тева
Бісопролол-Тева
Таблетки 5 мг блістер №90
Teva
від 119,70 грн
в 765 аптеках
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Бісопролол Сандоз®
Бісопролол Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №90
Sandoz
від 80,84 грн
в 752 аптеках
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Бісопролол-Тева
Бісопролол-Тева
Таблетки 10 мг блістер №90
Teva
від 184,59 грн
в 747 аптеках
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Бісопрол®
Бісопрол®
Таблетки 2,5 мг блістер №50
Фармак
від 79,56 грн
в 737 аптеках
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