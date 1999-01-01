Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B12
Небіволол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B12
Небіволол
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Небівал
Таблетки 5 мг блістер №80
Київський вітамінний завод
від
296,08
грн
в 929 аптеках
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Небілет®
Таблетки 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
283,10
грн
в 918 аптеках
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Небівал
Таблетки 5 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від
83,00
грн
в 797 аптеках
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Небілет®
Таблетки 5 мг блістер №90
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
798,59
грн
в 762 аптеках
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Небіар®
Таблетки 5 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
175,59
грн
в 756 аптеках
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Небіволол-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
179,38
грн
в 740 аптеках
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Небіволол-Тева
Таблетки 5 мг блістер №28
Тева Україна
від
211,72
грн
в 731 аптеці
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Небілет®
Таблетки 5 мг блістер №14
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
176,00
грн
в 666 аптеках
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Оноріо
Таблетки 5 мг блістер №90
Sandoz
від
667,10
грн
в 633 аптеках
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Оноріо
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від
213,51
грн
в 528 аптеках
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Небіворлд
Таблетки 5 мг блістер №28
Уорлд Медицин
від
182,00
грн
в 415 аптеках
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Небітенз
Таблетки 5 мг блістер №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
181,08
грн
в 394 аптеках
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Небімак-5
Таблетки 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
155,30
грн
в 255 аптеках
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Небіволол Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №90
Sandoz
від
752,30
грн
в 139 аптеках
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Небіволол Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від
225,60
грн
в 131 аптеці
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Небілонг®
Таблетки 5 мг блістер №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Небілонг®
Таблетки 5 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Небітрикс
Таблетки 5 мг блістер №10
Гленмарк
Немає в наявності
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Небітрикс
Таблетки 5 мг блістер №30
Гленмарк
Немає в наявності
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Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
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Виробник
Micro Labs
Sandoz
Гленмарк
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Маклеодс Фармасьютикалс
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Тева Украина
Тева Україна
Уорлд Медицин
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