Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B12

Небіволол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A BСелективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B12Небіволол
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Небівал
Небівал
Таблетки 5 мг блістер №80
Київський вітамінний завод
від 296,08 грн
в 929 аптеках
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Небілет®
Небілет®
Таблетки 5 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 283,10 грн
в 918 аптеках
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Небівал
Небівал
Таблетки 5 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від 83,00 грн
в 797 аптеках
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Небілет®
Небілет®
Таблетки 5 мг блістер №90
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 798,59 грн
в 762 аптеках
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Небіар®
Небіар®
Таблетки 5 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 175,59 грн
в 756 аптеках
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Небіволол-Дарниця
Небіволол-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 179,38 грн
в 740 аптеках
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Небіволол-Тева
Небіволол-Тева
Таблетки 5 мг блістер №28
Тева Україна
від 211,72 грн
в 731 аптеці
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Небілет®
Небілет®
Таблетки 5 мг блістер №14
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 176,00 грн
в 666 аптеках
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Оноріо
Оноріо
Таблетки 5 мг блістер №90
Sandoz
від 667,10 грн
в 633 аптеках
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Оноріо
Оноріо
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від 213,51 грн
в 528 аптеках
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Небіворлд
Небіворлд
Таблетки 5 мг блістер №28
Уорлд Медицин
від 182,00 грн
в 415 аптеках
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Небітенз
Небітенз
Таблетки 5 мг блістер №30
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 181,08 грн
в 394 аптеках
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Небімак-5
Небімак-5
Таблетки 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 155,30 грн
в 255 аптеках
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Небіволол Сандоз®
Небіволол Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №90
Sandoz
від 752,30 грн
в 139 аптеках
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Небіволол Сандоз®
Небіволол Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від 225,60 грн
в 131 аптеці
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Небілонг®
Небілонг®
Таблетки 5 мг блістер №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
Небілонг®
Небілонг®
Таблетки 5 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
Небітрикс
Небітрикс
Таблетки 5 мг блістер №10
Гленмарк
Немає в наявності
Небітрикс
Небітрикс
Таблетки 5 мг блістер №30
Гленмарк
Немає в наявності
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