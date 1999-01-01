Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B05

Бетаксолол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A BСелективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B05Бетаксолол
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Бетак
Бетак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 244,80 грн
в 748 аптеках
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Бетакор
Бетакор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 155,70 грн
в 664 аптеках
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Бетак
Бетак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 160,92 грн
в 464 аптеках
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Локрен®
Локрен®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Чеплафарм Арцнайміттель
від 390,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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