Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B05
Бетаксолол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B05
Бетаксолол
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Бетак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
244,80
грн
в 748 аптеках
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Бетакор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
155,70
грн
в 664 аптеках
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Бетак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
160,92
грн
в 464 аптеках
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Локрен®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Чеплафарм Арцнайміттель
від
390,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Київський вітамінний завод
Медокемі Лтд
Чеплафарм Арцнайміттель
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