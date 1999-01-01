Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B02
Метопролол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B02
Метопролол
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Метопролол
Таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
від
28,24
грн
в 896 аптеках
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Метопролол
Таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
від
18,57
грн
в 878 аптеках
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Корвітол® 50
Таблетки 50 мг №50
Berlin-Chemie AG
від
110,00
грн
в 833 аптеках
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Егілок®
Таблетки 25 мг флакон №60
Егіс
від
42,73
грн
в 818 аптеках
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Беталок ЗОК
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 25 мг блістер №14
АстраЗенека
від
127,10
грн
в 796 аптеках
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Беталок ЗОК
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 50 мг флакон №30
АстраЗенека
від
242,03
грн
в 788 аптеках
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Егілок®
Таблетки 50 мг флакон №60
Егіс
від
86,00
грн
в 698 аптеках
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Корвітол® 100
Таблетки 100 мг №50
Berlin-Chemie AG
від
107,51
грн
в 684 аптеках
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Беталок ЗОК
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 100 мг флакон №30
АстраЗенека
від
338,95
грн
в 594 аптеках
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Егілок®
Таблетки 100 мг флакон №60
Егіс
від
144,57
грн
в 519 аптеках
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Метопрололу Тартрат
Таблетки 0,1 г блістер №20
Фармак
від
21,55
грн
в 422 аптеках
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Метопрололу Тартрат
Таблетки 0,05 г блістер №20
Фармак
від
12,02
грн
в 396 аптеках
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Беталок
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
АстраЗенека
від
596,74
грн
в 359 аптеках
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Егілок®
Таблетки 100 мг флакон №30
Егіс
від
57,93
грн
в 328 аптеках
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Корвітол® 100
Таблетки 100 мг №30
Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
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Метопролол
Таблетки 25 мг №30
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/пл. об.,з уповіл. вив.
Дозування
0.1 г
0.05 г
1 мг/мл
25 мг
50 мг
100 мг
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амп. 5 мл
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
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14
20
30
50
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Виробник
Menarini Group
АстраЗенека
Егіс
Корпорація Артеріум
Фармак
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