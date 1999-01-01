Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B02

Метопролол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A BСелективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B02Метопролол
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Метопролол
Метопролол
Таблетки 100 мг №30
Корпорація Артеріум
від 28,24 грн
в 896 аптеках
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Метопролол
Метопролол
Таблетки 50 мг №30
Корпорація Артеріум
від 18,57 грн
в 878 аптеках
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Корвітол® 50
Корвітол® 50
Таблетки 50 мг №50
Berlin-Chemie AG
від 110,00 грн
в 833 аптеках
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Егілок®
Егілок®
Таблетки 25 мг флакон №60
Егіс
від 42,73 грн
в 818 аптеках
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Беталок ЗОК
Беталок ЗОК
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 25 мг блістер №14
АстраЗенека
від 127,10 грн
в 796 аптеках
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Беталок ЗОК
Беталок ЗОК
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 50 мг флакон №30
АстраЗенека
від 242,03 грн
в 788 аптеках
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Егілок®
Егілок®
Таблетки 50 мг флакон №60
Егіс
від 86,00 грн
в 698 аптеках
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Корвітол® 100
Корвітол® 100
Таблетки 100 мг №50
Berlin-Chemie AG
від 107,51 грн
в 684 аптеках
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Беталок ЗОК
Беталок ЗОК
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 100 мг флакон №30
АстраЗенека
від 338,95 грн
в 594 аптеках
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Егілок®
Егілок®
Таблетки 100 мг флакон №60
Егіс
від 144,57 грн
в 519 аптеках
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Метопрололу Тартрат
Метопрололу Тартрат
Таблетки 0,1 г блістер №20
Фармак
від 21,55 грн
в 422 аптеках
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Метопрололу Тартрат
Метопрололу Тартрат
Таблетки 0,05 г блістер №20
Фармак
від 12,02 грн
в 396 аптеках
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Беталок
Беталок
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
АстраЗенека
від 596,74 грн
в 359 аптеках
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Егілок®
Егілок®
Таблетки 100 мг флакон №30
Егіс
від 57,93 грн
в 328 аптеках
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Корвітол® 100
Корвітол® 100
Таблетки 100 мг №30
Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
Метопролол
Метопролол
Таблетки 25 мг №30
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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