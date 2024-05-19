Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 50 мг флакон, №30 - Київ (2011) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 806 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (233)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4