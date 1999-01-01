Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B09

Есмолол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07AБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A BСелективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B09Есмолол
Сортування: По популярності
Біблок
Біблок
Розчин для інфузій 10 мг/мл контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
від 407,50 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Біблок
Біблок
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 10 мл №5
Юрія-Фарм
від 1241,30 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Біблок
Біблок
Розчин для інфузій 10 мг/мл контейнер полімерний 250 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране