Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B09
Есмолол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07A B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів
C07A B09
Есмолол
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Біблок
Розчин для інфузій 10 мг/мл контейнер полімерний 50 мл №1
Юрія-Фарм
від
407,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Біблок
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 10 мл №5
Юрія-Фарм
від
1241,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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Біблок
Розчин для інфузій 10 мг/мл контейнер полімерний 250 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Пакування
контейнер полімер. 50 мл
контейнер полімер. 250 мл
фл. 10 мл
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