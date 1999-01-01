Київ
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B

Інші кардіологічні препарати

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
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Предуктал® MR
Предуктал® MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Серв'є Україна
від 344,90 грн
в 972 аптеках
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Тіотриазолін®
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
від 450,60 грн
в 885 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №30
Серв'є
від 323,50 грн
в 883 аптеках
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Кораксан® 5 мг
Кораксан® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Серв'є
від 494,66 грн
в 874 аптеках
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Мексикор®
Мексикор®
Капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 324,61 грн
в 856 аптеках
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Тридуктан МВ
Тридуктан МВ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер пачка картонна №60
Асіно
від 265,58 грн
в 845 аптеках
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Мексикор®
Мексикор®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 1041,84 грн
в 833 аптеках
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Тівортін® аспартат
Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від 360,00 грн
в 833 аптеках
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Неокардил
Неокардил
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 284,85 грн
в 817 аптеках
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Антарес®
Антарес®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 733,60 грн
в 812 аптеках
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Предуктал® ОД 80 мг
Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №90
Серв'є
від 869,18 грн
в 811 аптеці
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Тівортін® аспартат
Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від 265,15 грн
в 803 аптеках
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Метамакс
Метамакс
Капсули 250 мг контурна чарункова упаковка пачка №40
Дарниця ФФ
від 258,94 грн
в 783 аптеках
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Тіотриазолін®
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
від 365,60 грн
в 770 аптеках
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Сульфокамфокаїн-Дарниця
Сульфокамфокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від 345,05 грн
в 768 аптеках
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Метамакс
Метамакс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 753,00 грн
в 758 аптеках
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АТФ-Лонг®
АТФ-Лонг®
Таблетки 10 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від 54,69 грн
в 757 аптеках
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АТФ-Лонг®
АТФ-Лонг®
Таблетки 20 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від 141,00 грн
в 753 аптеках
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Тіотриазолін®
Тіотриазолін®
Таблетки 200 мг блістер в пачці №90
Корпорація Артеріум
від 266,88 грн
в 749 аптеках
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Бравадин®
Бравадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
КРКА
від 173,84 грн
в 725 аптеках
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