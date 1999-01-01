Київ
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B02
Камфора
C01E B04
Глікозиди глоду
C01E B06
Фосфокреатин
C01E B07
Фруктоза 1,6-дифосфат
C01E B10
Аденозин
C01E B14**
Інозин
C01E B15
Триметазидин
C01E B17
Івабрадин
C01E B18
Ранолазин
C01E B22
Мельдоний
C01E B23
Тіазотна кислота
C01E B25**
Цитохром С
C01E B29**
Інші
Сортування:
По популярності
Фільтр
Предуктал® MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Серв'є Україна
від
344,90
грн
в 972 аптеках
Знайти в аптеках
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Корпорація Артеріум
від
450,60
грн
в 885 аптеках
Знайти в аптеках
Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №30
Серв'є
від
323,50
грн
в 883 аптеках
Знайти в аптеках
Кораксан® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Серв'є
від
494,66
грн
в 874 аптеках
Знайти в аптеках
Мексикор®
Капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
324,61
грн
в 856 аптеках
Знайти в аптеках
Тридуктан МВ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер пачка картонна №60
Асіно
від
265,58
грн
в 845 аптеках
Знайти в аптеках
Мексикор®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
1041,84
грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від
360,00
грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Неокардил
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
284,85
грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Антарес®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
733,60
грн
в 812 аптеках
Знайти в аптеках
Предуктал® ОД 80 мг
Капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер №90
Серв'є
від
869,18
грн
в 811 аптеці
Знайти в аптеках
Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від
265,15
грн
в 803 аптеках
Знайти в аптеках
Метамакс
Капсули 250 мг контурна чарункова упаковка пачка №40
Дарниця ФФ
від
258,94
грн
в 783 аптеках
Знайти в аптеках
Тіотриазолін®
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
від
365,60
грн
в 770 аптеках
Знайти в аптеках
Сульфокамфокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від
345,05
грн
в 768 аптеках
Знайти в аптеках
Метамакс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
753,00
грн
в 758 аптеках
Знайти в аптеках
АТФ-Лонг®
Таблетки 10 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від
54,69
грн
в 757 аптеках
Знайти в аптеках
АТФ-Лонг®
Таблетки 20 мг №40
Борщагівський ХФЗ
від
141,00
грн
в 753 аптеках
Знайти в аптеках
Тіотриазолін®
Таблетки 200 мг блістер в пачці №90
Корпорація Артеріум
від
266,88
грн
в 749 аптеках
Знайти в аптеках
Бравадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
КРКА
від
173,84
грн
в 725 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
9
Форма випуску
капс.
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
листя і квітки
настойка
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
плоди
пор. д/п інф. р-ну
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. п/пл. обол., з мод. вив.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
Показати всі
Дозування
0.25 %
1 г
2.5 г
4 г
5 г
5 мг
7.5 мг
10 г/100 мл
10 мг
10 мг/мл
20 мг
20 мг/мл
25 мг/мл
25 мл
35 мг
50 г
50 мг/мл
50 мл
80 мг
100 г
100 мг
100 мг/мл
100 мл
140 г
180 мг + 60 мг
200 мг
200 мг/мл
250 мг
300 мг
500 мг
750 мг
1000 мг
Показати всі
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 4 мл
банка
банка 100 мл
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
пакет-саше 5 мл
пачка
фл.
фл. 5 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
фл. з мірн. ложкою 200 мл
фл. полімер.
фл. склян. з пробкою та кришк
фл. скляний
фл. скляний 5 мл
фл. скляний 100 мл
фл.-крапельн.
фільтр-пакет
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
4
5
10
20
28
30
40
50
56
60
90
100
Показати всі
Виробник
Alfasigma S.p.A.
Biomedica Foscama Group
Genom Biotech
Micro Labs
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Sandoz
Інд-Свіфт Лімітед
Інфузія
Астрафарм
Асіно
Бєлмедпрепарати
Біолік
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Віола
Галичфарм
Гедеон Ріхтер
Гріндекс
ДОМИФАРМ ООО
Дарница
Дарниця ФФ
ЗАТ "Ліктрави"
Здоров'я ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Медичний центр М.Т.К.
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікрохім
Нижфарм
Новофарм-Біосинтез
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Олфа"
ООО "Фармасел"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Серв'є
Серв'є Україна
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Технолог
Универсальное агентство "Про-фарма"
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
ФарКоС
ФарКоС ФФ
Фармак
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Фітофарм
Червона зірка
Юрія-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню