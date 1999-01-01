Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B17

Івабрадин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B17Івабрадин
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Кораксан® 5 мг
Кораксан® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Серв'є
від 494,66 грн
в 874 аптеках
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Бравадин®
Бравадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
КРКА
від 173,84 грн
в 725 аптеках
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Кораксан® 7,5 мг
Кораксан® 7,5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №56
Серв'є
від 389,57 грн
в 693 аптеках
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Бравадин®
Бравадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №28
КРКА
від 160,15 грн
в 580 аптеках
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Раєном
Раєном
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Гедеон Ріхтер
від 268,60 грн
в 36 аптеках
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Івасвіфт 5
Івасвіфт 5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Інд-Свіфт Лімітед
Немає в наявності
Івасвіфт 7,5
Івасвіфт 7,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №56
Інд-Свіфт Лімітед
Немає в наявності
Раєном
Раєном
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №56
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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