Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B17
Івабрадин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B17
Івабрадин
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Кораксан® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Серв'є
від
494,66
грн
в 874 аптеках
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Бравадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
КРКА
від
173,84
грн
в 725 аптеках
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Кораксан® 7,5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №56
Серв'є
від
389,57
грн
в 693 аптеках
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Бравадин®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №28
КРКА
від
160,15
грн
в 580 аптеках
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Раєном
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Гедеон Ріхтер
від
268,60
грн
в 36 аптеках
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Івасвіфт 5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №56
Інд-Свіфт Лімітед
Немає в наявності
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Івасвіфт 7,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №56
Інд-Свіфт Лімітед
Немає в наявності
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Раєном
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №56
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Дозування
5 мг
7.5 мг
Кількість штук в упаковці
28
56
Виробник
Інд-Свіфт Лімітед
Гедеон Ріхтер
Гріндекс
КРКА
Серв'є
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