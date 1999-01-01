Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B14**

Інозин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B14**Інозин
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Рибоксин-Дарниця
Рибоксин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 57,80 грн
в 563 аптеках
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Рибоксин-Дарниця
Рибоксин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
Дарниця ФФ
від 58,59 грн
в 562 аптеках
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Рибоксин
Рибоксин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл пачка №10
Галичфарм
від 40,35 грн
в 535 аптеках
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Рибоксин-Дарниця
Рибоксин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від 26,74 грн
в 429 аптеках
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Рибоксин
Рибоксин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл пачка №10
Галичфарм
від 32,98 грн
в 404 аптеках
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Рибоксин
Рибоксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №50
Київський вітамінний завод
від 47,90 грн
в 287 аптеках інших міст
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Рибоксин-БХФЗ
Рибоксин-БХФЗ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 48,82 грн
в 261 аптеці
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Рибоксин
Рибоксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №50
Київмедпрепарат
від 57,18 грн
в 217 аптеках
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Рибоксин
Рибоксин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №50
Технолог
від 54,75 грн
в 141 аптеці
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