Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B14**
Інозин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B14**
Інозин
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Рибоксин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
57,80
грн
в 563 аптеках
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Рибоксин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
Дарниця ФФ
від
58,59
грн
в 562 аптеках
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Рибоксин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл пачка №10
Галичфарм
від
40,35
грн
в 535 аптеках
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Рибоксин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від
26,74
грн
в 429 аптеках
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Рибоксин
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл пачка №10
Галичфарм
від
32,98
грн
в 404 аптеках
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Рибоксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №50
Київський вітамінний завод
від
47,90
грн
в 287 аптеках інших міст
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Рибоксин-БХФЗ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
48,82
грн
в 261 аптеці
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Рибоксин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №50
Київмедпрепарат
від
57,18
грн
в 217 аптеках
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Рибоксин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №50
Технолог
від
54,75
грн
в 141 аптеці
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
20 мг/мл
200 мг
Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Дарниця ФФ
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
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