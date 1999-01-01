Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B29**
Інші
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E
ІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E B
Інші кардіологічні препарати
C01E B29**
Інші
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Мексикор®
Капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
324,61
грн
в 856 аптеках
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Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від
360,00
грн
в 833 аптеках
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Мексикор®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
1041,84
грн
в 833 аптеках
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Неокардил
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
284,85
грн
в 817 аптеках
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Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від
265,15
грн
в 803 аптеках
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Саргін®
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Фармак
від
294,00
грн
в 580 аптеках
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Саргін®
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Фармак
від
498,00
грн
в 480 аптеках
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Тівомакс® А
Розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
234,30
грн
в 365 аптеках
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Саргін®
Розчин оральний 200 мг/мл пакет-саше 5 мл №20
Фармак
від
325,96
грн
в 362 аптеках
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Тівомакс® А
Розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
523,00
грн
в 319 аптеках
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Ларгінус
Розчин оральний 200 мг/мл банка 100 мл з мірною ложкою №1
Технолог
від
375,00
грн
в 285 аптеках
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Капікор®
Капсули 180 мг + 60 мг блістер №20
ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
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Капікор®
Капсули 180 мг + 60 мг блістер №60
ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
р-н д/ін.
р-н орал.
Дозування
50 мг/мл
100 мг
180 мг + 60 мг
200 мг/мл
Пакування
амп. 2 мл
банка 100 мл
блістер
пакет-саше 5 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
фл. з мірн. ложкою 200 мл
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Виробник
ВАЛАРТИН ФАРМА
Дарниця ФФ
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
ООО "Олфа"
Технолог
Фармак
Юрія-Фарм
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