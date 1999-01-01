Київ
Інші кардіологічні препарати
C01E B29**

Інші

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01EІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01E BІнші кардіологічні препарати
C01E B29**Інші
Сортування: По популярності
Мексикор®
Мексикор®
Капсули 100 мг блістер №20
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 324,61 грн
в 856 аптеках
Знайти в аптеках
Тівортін® аспартат
Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від 360,00 грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Мексикор®
Мексикор®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 1041,84 грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Неокардил
Неокардил
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 284,85 грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Тівортін® аспартат
Тівортін® аспартат
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Юрія-Фарм
від 265,15 грн
в 803 аптеках
Знайти в аптеках
Саргін®
Саргін®
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Фармак
від 294,00 грн
в 580 аптеках
Знайти в аптеках
Саргін®
Саргін®
Розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою №1
Фармак
від 498,00 грн
в 480 аптеках
Знайти в аптеках
Тівомакс® А
Тівомакс® А
Розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 234,30 грн
в 365 аптеках
Знайти в аптеках
Саргін®
Саргін®
Розчин оральний 200 мг/мл пакет-саше 5 мл №20
Фармак
від 325,96 грн
в 362 аптеках
Знайти в аптеках
Тівомакс® А
Тівомакс® А
Розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 523,00 грн
в 319 аптеках
Знайти в аптеках
Ларгінус
Ларгінус
Розчин оральний 200 мг/мл банка 100 мл з мірною ложкою №1
Технолог
від 375,00 грн
в 285 аптеках
Знайти в аптеках
Капікор®
Капікор®
Капсули 180 мг + 60 мг блістер №20
ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
Капікор®
Капікор®
Капсули 180 мг + 60 мг блістер №60
ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране