Для підтримання роботи серцево-судинної системи існують різні кардіологічні лікарські засоби. Препарати, що застосовуються при захворюваннях серця та судин, випускають у різних лікарських формах: таблетки, капсули, р-ни для ін'єкцій, настоянки, краплі, у формі лікарської рослинної сировини. Основна функція кардіологічних препаратів — відновити та нормалізувати роботу серця та кровоносної системи.
Кардіологічні препарати:
Серцеві глікозиди застосовують при миготливій аритмії та тріпотінні передсердь. Ці лікарські засоби можуть призначати при застійній серцевій недостатності (СН), коли застосування інших ліків є неефективним.
Механізм дії серцевих глікозидів: пригнічення ферменту Na+/K+-АТФази (натрій-калієвий насос). Na+ накопичується всередині клітин міокарда, зменшуючи вихід Ca2+ з клітин, що призводить до накопичення Ca2+ у саркоплазматичному ретикулумі. У кардіоміоцитах це призводить до підвищення скоротливості (позитивний інотропний ефект), зниження швидкості електропровідності (негативний дромотропний ефект) за рахунок депресії АВ-вузла, зниження частоти серцевих скорочень (ЧСС) (негативний хронотропний ефект) шляхом депресії синоатріального вузла. Також знижується ЧСС завдяки підвищенню тонусу блукаючого нерва та рефлекторному зниженню симпатичної передачі.
Антиаритмічні препарати ефективні для профілактики рецидивів аритмій та відновлення синусового ритму у пацієнтів з аритміями.
Антиаритмічні препарати І класу блокують швидкі натрієві канали, зменшують або блокують провідність (негативна дромотропія). Чим вищою є ЧСС (тахікардія), тим сильніший ефект препаратів.
Розділяють на 3 класи (Іa, Ib, Ic) залежно від їх впливу на Na+-канал та тривалості потенціалу дії.
До антиаритмічних препаратів Іа класу відносять прокаїнамід. Препарат збільшує потенціал дії клітин міокарда (КМ).
Прокаїнамід застосовують при:
До антиаритмічних препаратів Іb класу відносять лідокаїн та мексилетин. Ці лікарські засоби зменшують потенціал дії КМ. Лідокаїн не впливає на ЧСС, синоатріальну провідність. У терапевтичних дозах не викликає негативного інотропного ефекту. Мексилетин незначною мірою впливає на ЧСС та синоатріальну провідність. Призначають при: шлуночкових аритміях (особливо після інфаркту міокарда), дигіталіс-індукованих серцевих аритміях.
До антиаритмічних препаратів Ic класу відносять пропафенон, флекаїнід, етацизин. Препарати не впливають на тривалість потенціалу дії КМ, але знижують швидкість деполяризації та провідність серця. Препарати призначають при: пароксизмальній надшлуночковій тахікардії, миготливій аритмії, рефрактерній шлуночковій тахікардії.
До антиаритмічних препаратів ІІІ класу відносять аміодарон та дронедарон. Ці лікарські засоби — блокатори K+-каналів, які збільшують тривалість потенціалу дії КМ. Препарати призначають при надшлуночкових та шлуночкових тахікардіях.
До неглікозидних кардіотонічних лікарських засобів відносять адренергічні та допамінергічні препарати (норепінефрин, допамін, фенілефрин, добутамін, епінефрин) та левосимедан.
Адренергічні препарати є великим класом лікарських засобів, які зв'язуються з адренергічними рецепторами по всьому тілу. До таких рецепторів належать: альфа1, альфа2, бета1, бета2, бета3. Адренергічні препарати зв'язуються безпосередньо з одним або декількома із цих рецепторів, викликаючи різні фізіологічні ефекти.
Ці препарати стимулюють скорочення гладких м'язів кровоносних судин, кровоносні судини звужуються, підвищується артеріальний тиск. Адренергічні та допамінергічні препарати показані для невідкладної терапії при гострій артеріальній гіпотензії.
Основна група вазодилататорів — органічні нітрати: гліцерилу нітрат, пентаеритритилу нітрат, ізосорбіду динітрат та мононітрат. Інші вазодилататори — молсидомін і нікорандил. Вони ефективні при нападах стенокардії, гострому коронарному синдромі, набряку легень, гіпертонічному кризі, стабільній ішемічній хворобі серця або хронічній СН. Вони діють шляхом вивільнення оксиду азоту (NO) або споріднених до NO сполук (нітрозотіолів). Активують шляхи, що залежать від розчинної гуанілатциклази — циклічного гуанозинмонофосфату, і призводять до антиагрегації та венодилатації, що зумовлює венозне депонування, зниження переднавантаження та постнавантаження, зниження тиску наповнення та потреби міокарда в кисні.
До інших кардіологічних препаратів відносять:
Протипоказано призначати кардіологічні препарати пацієнтам із сенсибілізацією до препаратів або їх компонентів, якщо у хворого спостерігається гіповолемія, ниркова або печінкова дисфункція.
Серцеві глікозиди протипоказані при:
Антиаритмічні препарати І та ІІІ (Іa, Ib, Ic, III) класів протипоказані:
Неглікозидні кардіотонічні препарати протипоказані при:
Вазодилататори протипоказані при:
Перед тим, як приймати кардіологічні лікарські засоби, слід звернутися до лікаря. Після огляду пацієнта лікар встановить діагноз та призначить лікування (препарат у потрібній лікарській формі), враховуючи показання та протипоказання. При правильному застосуванні кардіологічних препаратів покращується якість життя, нижчою є вірогідність серцевих нападів та інсультів.